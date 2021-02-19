Учителя бросают вызов блогерам

Изучать информатику по эмодзи и смайликам? Устроить челлендж "Российские императрицы VS тиктокерши"? Проводить физические опыты на камеру и стать звездой интернета всего за пару дней? Учителя-блогеры бросают вызов бездумной "жвачке для мозгов", которая льется на детей в соцсетях. Педагоги выкладывают свои ролики на Youtube и в TikTok, собирают миллионы просмотров. Им в помощь минпросвещения и АНО "Национальные приоритеты" в рамках нацпроекта "Образование" запустили новый проект - "Учат в блоге".

Один из первых роликов в нем - про историю. Учитель Арсений Сорокин пришел в гости к блогеру Саше Новикову, и они устроили состязание: узнает ли подросток российских императриц по их портретам, а в ответ педагог должен угадать по фото звезд TikTok. В другом выпуске блогер Софа Купер изучала шифрование на уроках информатики с помощью эмодзи и мемов, а еще играла с "умной" компьютерной нейросетью. Выпуск набрал на Youtube более миллиона просмотров!

Еще один блогер - Маша ОМГ: каждое ее видео смотрят несколько сотен тысяч человек. 12-летняя звезда Youtube решила устроить "баттл" с учителем русского языка: сможет ли школьница правильно поставить ударения в словах "каталог", "красивее", "туфля". А учитель - угадать пропущенные слова в популярных у школьников песнях.

В конце каждого выпуска подписчики - и школьники, и учителя - получают домашние задания: описать интересную химическую реакцию или, к примеру, оставить самый интересный комментарий, используя методы шифрования информации. За самые классные ответы можно выиграть фирменный "мерч" (брендированные портфели, ланч-боксы и т.п) и другие призы от блогеров.

- Нам важны и нужны проекты, которые бы, используя понятные и доступные каналы коммуникаций для современной молодежи, востребованные у них форматы, могли бы усилить рациональную и смысловую составляющую того бесконечного контента, который сыплется на голову современного ребенка со всех сторон. "Учат в блоге" - проект реальных знаний, упакованный в современный интерактивный формат, мы видим это по первой реакции аудитории, - отметила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.

Сегодня блогеры - зачастую сами еще дети - управляют вниманием миллионов школьников: говорят, в какой цвет покрасить брови, как правильно говорить "мяу", как "приколоться" и как в целом жить. Это невероятная сила, которая может "скормить" своей аудитории все, что угодно. Но неужели все, чему захотят научиться наши дети, это делать "лук" (стильный образ - прим.ред) и ставить лайк?

- Вовсе нет. Почему-то мы забываем, что любой ребенок хочет учиться - и он учится всегда. Другой вопрос в том, может ли учеба конкурировать с той "жвачкой для мозгов", которая сегодня идет в соцсетях, - рассуждает учитель информатики и робототехники ГБОУ "Школа имени В.В Маяковского", автора Youtube-канала Antiteacher Александр Степанов. - В этом плане дети нисколечко не изменились. Вспомните, как наше поколение людей 30+ ждало диснеевских мультиков, которые показывали в определенные часы по телевизору. Сейчас все то же самое, только скорости - совсем другие. Поэтому учитель должен быть в соцсетях! Должен не прекращать поиск инструментов и - если хотите - лайфхков о том, как сделать свой урок интересным детям, чтобы они вас слушали, вам доверяли. Посмотрите фильмы Эйзенштейна! Он же знал, как представить контент так, чтобы все ему поверили и смотрели, не отрываясь. Мой совет учителю - ищите, чем интересуются ваши ученики. Если они обожают смотреть видео, скажем, с чихающим котенком, ну придумайте задачку, где главным героем станет этот котенок.

В социальных сетях - огромное количество околообразовательного контента. Есть студенты, есть репетиторы, которые решили подзаработать и набирают в TikTok новых клиентов. Но есть и учителя-блогеры, которые действительно работают в школе. Преподаватель английского языка из Белгорода Андрей Федотов ведет свой блог уже несколько лет: снимает танцевальные и пародийные ролики на школьные темы вместе со своими учениками-старшеклассниками, ведет страницы не только в TikTok, но и в Instagram, на Youtube, ВКонтакте. Самое популярное видео "Где домашка?" набрало в разных соцсетях более семи миллионов просмотров.

- Мы научились находить что-то интересное даже в повседневной школьной рутине, - рассказал он ранее "Российской газете". - Это помогает мне не перегорать как педагогу, быть с детьми на одной волне. Да, сначала были косые взгляды. Но, просмотрев наш контент, вы поймете, все ролики и тексты совершенно безобидны.

А не так давно молодежный TikTok покорил в свои 52 года учитель математики лицея № 35 города Челябинска Петр Земсков. По его словам, если бы дети, как в прежние времена собирались после школы за гаражами, то он писал бы интересные решения на их стенах. Но раз уж они сидят в TikTok, то логично искать их там.

- Сегодня дети не выполняют все задания по очереди - они могут все делать одновременно, получают информацию из разных источников. Это своего рода управляемый хаос, в котором они привыкли жить, поэтому и выстраивать образовательный контент надо в соответствии с форматом мышления современных ребят, - рассказал он в эфире программы "Образовательная среда" минпросвещения. - TikTok - это хорошая площадка для апробирования педагогических решений: ты сформулировал новое объяснение, поделился им, получил комментарии от коллег, учел все замечания, и в итоге дети получают практически идеальные, уже отточенные формулировки.

Кстати, для тех педагогов, кто еще сомневается, заводить свой блог или нет, минпросвещения и "ТопБЛОГ" (конкурс президентской платформы "Россия - страна возможностей") запустили новое направление - "Про образование". Эксперты рассказывали учителям об инструментах популяризации школьного образования в новых медиа, просветительской деятельности через социальные сети, о ведении профильных аккаунтов и сообществ в сфере образования.

- Я убежден, что социальные сети - это новая возможность для всей системы образования, школ, учителей стать понятными, открытыми, интересными и самим учиться чему-то новому. Но, разумеется, только для тех педагогов, которые сами проявят такое желание. Никакого принуждения или тем более дополнительной отчетности тут быть не может, - рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Мнения

Ефим Рачевский, директор московской школы 548, народный учитель России:

Раньше у меня была иллюзия, что если я что-нибудь на сайте школы напишу, то все это обязательно прочитают. Практика это очень быстро опровергла. Не то что дети, даже родители сегодня на "классические" образовательные сайты заходят не часто. Поэтому наша школа есть в Facebook, ВКонтакте и даже Instagram... То есть диапазон представлений современной школы достаточно широкий.

Когда тема TikTok возникла в СМИ, причем в очень негативном ключе, я решил зайти на эту платформу и посмотреть, что там происходит. Увидел совершенно потрясающие выкладки учителей, связанные со вторым законом термодинамики, замечательную анимацию об основах генетики, остроумные ролики о мировой истории… Правда, большая часть этих выкладок была англоязычной, но есть познавательные ролики и на русском языке. То есть TikTok - это всего лишь инструмент. Ведь тот же топор может попасть в руки очень хорошего плотника, и тот срубит замечательный дом. А может оказаться у такого персонажа, как Раскольников. Поэтому соцсети скрывают в себе очень большие возможности для того, чтобы дополнить наше образовательное пространство. Но нужна определенная модерация: чтобы не было хамства, унижений, призывов к насилию… Кстати, такую модерацию можно доверить даже детям - у нас одно время группу школы в соцсети вел 10-классник. И отлично получалось.

Алихан Динаев, учитель обществознания и права, руководитель педагогической мастерской ЧГПУ, "Учитель года России-2018":

- Учителя пытаются быть ближе к детям. А дети живут в соцсетях. Для них виртуальный мир не просто важная, а важнейшая часть жизни. Взаимодействие с учениками через видеоролики и блоги - попытка учителя понравиться им, понять их, выглядеть в их глазах более современным. Человеком, которого хочется слушать, задания которого хочется выполнять. Ну и, конечно, не стоит забывать про пандемию коронавируса, которая столкнула нас с дистанционным обучением: роль соцсетей и различных приложений в образовании резко возросла. Важно, чтобы ученики смотрели на Youtube не бессмысленные или пошлые видеоролики от сомнительных персонажей. Важно, чтобы ребята знали: в интернете есть их учителя, которые несут разумный, интересный и полезный контент.

Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации:

- Все инструменты хороши, если они направлены на поддержание интереса ребенка к обучению. Но здесь, на мой взгляд, важно два момента. Первый - образовательный контент не должен превращаться в фарс и хайп, какие-то важные вещи ни в коем случае не должны обесцениваться ради лайков подписчиков. Второй - вести эфиры, снимать каждый день ролики и креативить - это большой труд, который отнимает огромное количество времени и сил. Если у учителя нагрузка 30 уроков в неделю, то вряд ли у него будут силы еще и на блог. На мой взгляд, гораздо лучше школьной программы у детей в соцсетях идут ролики, связанные с профориентацией, предпрофессиональным, дополнительным образованием и творчеством в тех направлениях, которыми ребенок и так интересуется. Например, моей дочке - старшекласснице очень нравится готовить. И в TikTok она смотрит именно экспертные ролики, где показывают интересные рецепты, кулинарные лайфхаки.

Популярные ТикТокеры, которые чему-нибудь научат:

Петр Земсков

Андрей Федотов

Николай Милованов

Любовь Гараз