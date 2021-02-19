В Британии водителей Uber признали сотрудниками компании, а не самозанятыми

Верховный суд Великобритании 19 февраля постановил, что водители, которые предоставляют услуги по перевозке через онлайн-сервис заказа такси Uber, являются сотрудниками одноименной американской компании, а не самозанятыми.
Еще в 2016 году британская инстанция по разрешению трудовых споров определила, что водители Uber - сотрудники компании и должны иметь соответствующие социальные гарантии. Решение было вынесено после того, как группа водителей подала жалобу на Uber в судебные инстанции.
Теперь Верховный суд королевства подтвердил правоту таксистов.
Между тем компания Uber все последние годы оспаривала вердикт инстанции по разрешению трудовых споров, чтобы избежать многомиллионных выплат водителям в виде минимальной зарплаты и отпускных.
Эксперты прогнозируют, что решение британского суда породит новые иски к работодателям, использующим такую же модель, что и Uber (так называемая "экономика свободного заработка"). В частности, речь может идти о сервисах доставки еды и различных таксомоторных компаниях.