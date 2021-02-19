В Индии намерены использовать ресурсы Мирового океана для развития страны

Правительство Индии представило государственную стратегию "Голубая экономика", которая предполагает активное использование ресурсов Мирового океана для национального экономического развития, сообщает издание Times of India.

Главными направлениями станут расширение рыболовства, глубоководной добычи природного газа и нефти, исследований климата, развитие островного туризма. Наряду с этим Нью-Дели уделит самое серьезное внимание безопасности и международному сотрудничеству в Мировом океане.

Долгосрочная стратегия, по словам секретаря Минобразования и науки Индии Мадхивана Радживана, "предусматривает освоение стратегических морских ресурсов Мирового океана от восточного побережья Африки до западных районов Тихого океана по оси Сингапур - Сейшельские острова - Самоа". "В дополнение к индийской стратегии в Арктике она сделает страну одним из лидеров в международном сотрудничестве в использовании океанических природных ресурсов", - считает он.

Проект "Национального совета голубой экономики" (NBEC), который планирует создать правительство Индии, будет представлен для открытого обсуждения общественности 27 февраля.

В ходе прошедшего в середине января в индийском городе Пуна вебинара "Недостающее измерение в морском сотрудничестве в регионе Индийского океана: осведомленность о подводной сфере" было заявлено: "Морская сфера стала для Индии "святым Граалем", под водой много ресурсов - залога экономической мощи. Экономический и технический прогресс невозможны без "Голубой экономики".