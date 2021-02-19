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19.02.2021 19:50
Рубрика: В мире

Дело прошлое

В Лондоне продадут резюме основателя Apple
Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
Заявление о приеме на работу, подписанное подростком Стивом Джобсом в 1973 году, выставлено на аукцион в Великобритании. Если бы неизвестный работодатель был благосклонен к соискателю, мир мог бы остаться без "яблока". Восемнадцатилетний Джобс написал это заявление за год до знакомства со Стивом Возняком, активным членом "Клуба самодельных компьютеров", вместе с которым в 1976 году он придумал компанию Apple.
Фото: Javier Yesid Molina Castillo / flickr Фото: Javier Yesid Molina Castillo / flickr
Фото: Javier Yesid Molina Castillo / flickr

По данным газеты The Daily Telegraph, перед этим он бросил учебу по направлению "Английская литература" в престижном Рид-колледже в Портленде, поскольку полагал, что его родителям не по силам оплачивать его образование. В тот период, когда было написано заявление, он жил у друзей, сдавал бутылки от колы и получал бесплатную еду в местном кришнаитском храме. Его будущие коллеги по стартапу Atari, где он работал по ночам, позже описывали его как "очень неопрятного мальчика" с "резкими манерами" и "странными гастрономическими привычками". Но одновременно они называли его "ярким, любознательным и целеустремленным".

Фото: Apple
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Именно в Atari - молодой компании, занимавшейся производством видеоигр, состоялось знакомство будущих основателей Apple - Джобса, Возняка и Рона Уэйна. Если бы Джобса приняли на работу на предприятие, название которого не указано в заявлении, вряд ли это знакомство могло бы состояться. В своем заявлении юный Джобс похвастался навыками работы с компьютерами, калькуляторами, дизайном и электроникой. Он также сообщил об отсутствии у него номера телефона и автомобиля при наличии прав на вождение. В 2011 году Джобс - предприниматель, изобретатель и пионер эры информационных технологий, умер от рака.

Начальная цена лота - 15 тысяч фунтов, но скорее всего он будет продан гораздо дороже. В прошлый раз он бы ушел с молотка в 2018 году за 134 тысячи фунтов.

В мире Европа Великобритания Компании Информационные технологии Apple

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