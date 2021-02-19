В Лондоне продадут резюме основателя Apple

Заявление о приеме на работу, подписанное подростком Стивом Джобсом в 1973 году, выставлено на аукцион в Великобритании. Если бы неизвестный работодатель был благосклонен к соискателю, мир мог бы остаться без "яблока". Восемнадцатилетний Джобс написал это заявление за год до знакомства со Стивом Возняком, активным членом "Клуба самодельных компьютеров", вместе с которым в 1976 году он придумал компанию Apple.

По данным газеты The Daily Telegraph, перед этим он бросил учебу по направлению "Английская литература" в престижном Рид-колледже в Портленде, поскольку полагал, что его родителям не по силам оплачивать его образование. В тот период, когда было написано заявление, он жил у друзей, сдавал бутылки от колы и получал бесплатную еду в местном кришнаитском храме. Его будущие коллеги по стартапу Atari, где он работал по ночам, позже описывали его как "очень неопрятного мальчика" с "резкими манерами" и "странными гастрономическими привычками". Но одновременно они называли его "ярким, любознательным и целеустремленным".

Именно в Atari - молодой компании, занимавшейся производством видеоигр, состоялось знакомство будущих основателей Apple - Джобса, Возняка и Рона Уэйна. Если бы Джобса приняли на работу на предприятие, название которого не указано в заявлении, вряд ли это знакомство могло бы состояться. В своем заявлении юный Джобс похвастался навыками работы с компьютерами, калькуляторами, дизайном и электроникой. Он также сообщил об отсутствии у него номера телефона и автомобиля при наличии прав на вождение. В 2011 году Джобс - предприниматель, изобретатель и пионер эры информационных технологий, умер от рака.

Начальная цена лота - 15 тысяч фунтов, но скорее всего он будет продан гораздо дороже. В прошлый раз он бы ушел с молотка в 2018 году за 134 тысячи фунтов.