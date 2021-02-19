В МФЦ можно будет сдавать биометрию для получения электронных услуг

Регистрировать граждан в Единой биометрической системе (ЕБС) теперь можно будет в многофункциональных центрах (МФЦ). Такой проект постановления правительства Минцифры опубликовало в пятницу на портале проектов правовых актов.

С 1 января 2021 года в силу вступил закон о расширении сфер применения биометрии, который позволит запустить новые массовые сервисы на основе биометрии - по лицу, сетчатке глаза, отпечаткам пальцев, рисунку вен и голосу. Сервисы будут, в том числе, бесконтактные, что востребовано в период пандемии.

В Ростелекоме, который выступает оператором ЕБС, ранее поясняли, что станет возможной оплата "по лицу", проход на стадионы и в транспорт, оплата в вендинговых автоматах, дистанционная сдача экзаменов в образовательных учреждениях, подписание договоров с мобильными операторами и многие другие сервисы. Наличие данных одновременно в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (связана с порталом госуслуг) позволит гражданам обслуживаться без предъявления паспорта.

Ранее зарегистрироваться в ЕБС можно было только через банки - на конец 2021 года это можно было сделать в более чем 13 тыс. отделений 231 банка, расположенных в 95% городов России. После вступления в силу новых правил согласно разработанному Минцифрой постановлению сделать это можно и в МФЦ.

Ростелеком как оператор ЕБС будет вести реестр юридических организаций, подключенных к системе. Такие организации не получат доступ к биометрическим слепкам, хранящимся в системе, а лишь получают подтверждение соответствия предоставленных биометрических данных образцу, хранящемуся в системе, уточняется на сайте Ростелекома.