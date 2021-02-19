В Москве представили книгу о символах русской эмиграции

В России продолжают отмечать продленное пандемией 100-летие "Русского исхода". Московский книжный клуб "Достоевский" представил читателям книгу Александра Окорокова "Русская эмиграция в наградах и знаках", выпущенную в прошлом году Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

Крупноформатный 600-страничный том поднимаешь с трудом. На синей обложке трехцветная лента с воланом, на ней - значок: раскинувшая крылья птица с надписью "Русский сокол".

"Это гимнастическое общество в Шанхае, один из филиалов спортивного объединения "Русский Сокол", основанного еще в 1883 году. Знак отлит в 1931-м, а общество распалось после войны", - сообщил Окороков.

По образованию архитектор, а по призванию историк и археолог, автор десятков книг по истории России в ХХ веке и серьезных открытий в подводной археологии, Окороков в тему русской эмиграции погрузился в начале 1990-х. Сначала это были монографии и справочники, благодаря которым завязывались связи с потомками эмигрантов. В руках Александра Васильевича копились переданные ему знаки эмигрантских сообществ, начала формировалась коллекция и вместе с ней интерес к теме.

Книга писалась около полутора десятков лет, по всему миру собирались награды и знаки, составлялись их подробные описания, в архивах, в эмигрантской прессе шел поиск документов.

Работая над книгой, автор поражался, как дорожили русские изгнанники знаками, отличающими их от остальных. Их учреждали и известные организации, насчитывавшие десятки тысяч членов и совсем небольшие, из объединения в 20-30 человек, например Донской казачий хор имени Жарова, выпустивший значок с оленем на голубом фоне, гербом Войска Донского.

Расшифровывая аббревиатуры и символы, автору порой приходилось вести историко-фалеристические расследования, приводившие к заставляющим задуматься выводам.

На экране желтый щит в синей рамке и буквы "ТС". Окороков начал расследование по значку, привезенному ему из Китая с нуля. Наконец, нашел небольшое упоминание о Торговом союзе, существовавшем в Шанхае в 1920-30-х. Пролистывая китайскую периодику тех лет, увидел в одном рекламном объявление этот самый "ТС", как фирменный знак "Торгового дома Чурина". Иркутский купец еще до революции создал свою империю в Китае - после 1945-го переподчиненную советским властям, переходившую потом в руки немцев, японцев, англичан и сегодня остающуюся на плаву в Китае под именем "Торгового дома Чурина".

За каждым значком, которых в книге сотни, отснятых с реверса и аверса, стоит если не расследование, то исследование: что за организация его учредила, если это гимназия или университет - кто выпускники, если молодежный союз - его история, его руководители с биографиями. Отдельно рассказано о европейских, американских, азиатских объединениях.

Итогом работы Александра Окорокова стала энциклопедия русской эмиграции - систематизированный и полный источник информации для историков и впечатлений - для обычных читателей, которые не должны пролистать разворот, где показаны самые первые, в память о пребывании русских частей, только покинувших родину, в Турции, кресты с надписью "Галлиполи 1920-1921". Их, по приказу Врангеля, отливали в местных мастерских из подручного материала - снарядных гильз, консервных банок, старых походных кухонь. Получились небольшие, умещающиеся на ладони памятники русской находчивости и изобретательности.