В России планируют создать временный регистр медработников

Врачей, фармацевтов и медсестер планируют зарегистрировать в единой базе. Это будет временный регистр, который создается на период угрозы распространения коронавируса. Порядок его формирования разработал Минздрав. Документ проходит общественное обсуждение на официальном сайте для размещения проектов нормативных правовых актов.

В регистр войдут все медработники, которые смогут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, следует из пояснительной записки.

Например, в регистр включат врачей, не практикующих более пяти лет, учащихся ординатуры, студентов медицинских вузов не младше третьего курса, будущих фармацевтов после четырех лет обучения в институте, старшекурсников медицинских колледжей. При этом для оказания помощи непосредственно пациентам с коронавирусом дополнительно могут быть привлечены и медработники без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации при условии, что у них есть диплом о высшем медицинском образовании, полученном в России.