В штате Нью-Йорк 23 человека скончались после вакцинации от COVID-19

Власти США изучают 23 летальных случая в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По его словам, на данный момент Центр не получил подтверждений, свидетельствующих о связи какого-либо летального исхода с вакциной от COVID-19, пишет РИА Новости. Причины смертей тщательно расследуются и должны быть подтверждены.

Сейчас в штате Нью-Йорк, как и по всей стране, продолжается вакцинация приоритетных категорий граждан. По последним данным, зафиксировано 643 случая возникновения побочных эффектов после вакцинации. Эти побочные эффекты аналогичны тем, которые наблюдались во время клинических испытаний: головная боль, озноб, легкая температура и утомляемость. Специалисты отмечают, что пока нет никаких доказательств, указывающих на проблему с безопасностью используемых вакцин.

Напомним, весной во время первой волны COVID-19 в США Нью-Йорк стал центром эпидемии. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.