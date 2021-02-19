В Швеции взяли под охрану ответственных за борьбу с COVID-19 чиновников

В Швеции сотрудники Агентства общественного здравоохранения взяты на этой неделе под охрану полиции. Охранять чиновников, ответственных за борьбу с пандемией, было решено после того, как им по электронной почте и в соцсети стали приходить угрозы.

Ситуация оказалась настолько серьезной, что в нее пришлось вмешаться даже премьер-министру Швеции Стефану Лёвену. Он осудил выражение ненависти и нападки в адрес чиновников. "Это совершенно недопустимо. Я надеюсь, что это будет иметь юридические последствия", - заявил Лёвен.

Как сообщают шведские СМИ, угрозы поступали даже главному эпидемиологу королевства Андерсу Тегнеллу. За год он получил около 80 посланий с требованиями отставки, обвинениями в некомпетентности и личными оскорблениями.

А некоторых шведских журналистов, освещающих ситуацию с пандемией коронавируса, радикалы обвиняли в геноциде и недемократичности.

Напомним, что Швеция - единственная страна, которая в прошлом году не ввела жесткого карантина из-за пандемии коронавируса. Многим в Швеции не нравился тот факт, что страна пошла своим путем в противостоянии опасному вирусу, ограничившись лишь рекомендациями для населения сохранять социальную дистанцию и избегать скоплений людей.

За все время пандемии в Швеции подтверждено свыше 627 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерло 12598 человек.