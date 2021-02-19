В Техасе заканчиваются запасы еды и воды

Из-за морозной погоды пятый день подряд остаются без электричества тысячи домов в Техасе. Это более 488 тысяч человек. Еще в среду без света были около трех миллионов местных жителей. Ранее губернатор штата Грегг Эбботт приказал производителям природного газа в штате продавать топливо государственным поставщикам электроэнергии. Он также потребовал объяснений по поводу массовых отключений электричества, в результате чего от переохлаждения уже скончались не менее 21 человека.

В штате наблюдается нехватка еды и воды. Как отмечает The Daily Mail, отсутствие электроэнергии и экстремальные погодные условия привели к нарастающему кризису в цепочке поставок продуктов питания: отключение электроэнергии в продуктовых магазинах приводит к порче свежих продуктов, запасы истощаются, когда паникующие покупатели скупают продукты, и нет никаких признаков доставки товаров по обледенелым дорогам.

Жители Хьюстона, у которых заканчиваются припасы или им приходится выбрасывать испорченную еду после нескольких дней отсутствия электричества в их домах, на четыре часа выстроились в очередь в местном ресторане Burger King, чтобы впервые за день поесть горячую пищу.

Снабжение питьевой водой вызывает еще большее беспокойство: несколько агентств здравоохранения по всему штату выпустили предупреждения, призывающие техасцев кипятить воду из-под крана, чтобы убедиться, что она безопасна для питья. Около 263 тысяч человек пострадали от неработающих поставщиков воды. Дома в штате обычно не утеплены, а это означает, что температура в помещении быстро упала после выхода из строя систем отопления. В некоторых домах после возобновления электроснабжения водопроводные трубы лопнули, затопив жилища и обрушив потолки. В Галвестоне мэр Крейг Браун сказал, что прорыв труб привел к истощению водоснабжения в районах, и описал разрушения, которые наносит морозная погода, "хуже, чем ураган".

Между тем, сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз вызвал возмущение общественности, поскольку он был снят уезжающим со своей семьей в Мексику.