В Великобритании наградили орденом "За заслуги" собаку

Британский спрингер-спаниель Макс получил орден "За заслуги". Как пишет Газета.Ru, впервые в истории Соединенного Королевства домашняя собака была награждена за вклад в жизнь общества.

Как рассказал хозяин пса Керри Ирвинг, встреча с Максом помогла ему прийти в себя после того, как он потерял возможность ходить в результате аварии. Умная собака заставила его взглянуть на жизнь по-новому и вытащила из тяжелой депрессии. Когда про историю Макса и Керри узнали в соцсетях, пес быстро стал знаменитостью. Он виртуально утешал тысячи людей, а также прошел специальные курсы, чтобы мог посещать больницы и хосписы.

Отмечается, что ранее орден "За заслуги" уже получали собаки-спасатели и полицейские псы, но 13-летний Макс стал первым домашним животным, заслужившим награду.