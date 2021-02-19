20 февраля, суббота

Первый

16.50. Биатлон. Чемпионат мира в Поклюке (Словения). Мужчины. Эстафета. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

13.25. Биатлон. ЧМ. Женщины. Эстафета. Прямая трансляция.

16.30. Футбол. Кубок РФ. 1/8 финала. "Зенит" СПб - "Арсенал" (Тула). Прямая трансляция.

19.00. Футбол. Кубок РФ. 1/8 финала. "Динамо" М - "Спартак" М. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Вальядолид" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

17.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Айнтрахт" - "Бавария". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Шальке" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

17.55, 21.55. Водное поло. Олимп. квал. Мужчины. Полуфиналы (победители получат путевки на ОИ-2021). Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

11.20. Теннис. Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне. Женщины. Одиночный разряд. Финал. Наоми Осака (Япония) - Дженнифер Брэди (США). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

19.20. Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.

Прямую трансляцию мужской эстафеты в рамках ЧМ-2021 по биатлону смотрите на Первом 20 февраля в 16.50 (мск)

"КХЛ HD"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

19.20. Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

21 февраля, воскресенье

"Первый"

14.20. Биатлон. ЧМ. Женщины. Масс-старт 12,5 км. Прямая трансляция.

17.05. Биатлон. ЧМ. Мужчины. Масс-старт 15 км. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

14.25. Футбол. Кубок РФ. 1/8 финала. ЦСКА - СКА (Хабаровск). Прямая трансляция.

16.30. Футбол. Кубок РФ. 1/8 финала. "Краснодар" - "Сочи". Прямая трансляция.

19.00. Футбол. Кубок РФ. 1/8 финала. "Ростов" - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Пари Сен-Жермен" - "Монако". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.55. Футбол. Кубок РФ. 1/8 финала. "Локомотив" (Москва) - "Тамбов". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

15.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Кадис". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Интер". Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Наполи". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

17.55. Баскетбол. Мужчины. Отбор на ЧЕ-2022 в Перми. Россия - Эстония. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

16.25. Водное поло. Олимпийская квалификация. Мужчины. Игра за третье место (победитель получит путевку в Токио-2021). Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

11.20. Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Финал. Даниил Медведев (Россия) - Новак Джокович (Сербия). Прямая трансляция.

22 февраля, понедельник

"Матч ТВ"

11.55. Футбол. Кубок РФ. 1/8 финала. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

14.25. Футбол. Кубок РФ. 1/8 финала. "Химки" - "Крылья Советов" (Самара). Прямая трансляция.

19.55. Баскетбол. Мужчины. Евролига. "Зенит" СПб - "Милан" (Италия). Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Кротоне". Прямая трансляция.

23 февраля, вторник

"Матч ТВ"

16.55. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Челси" (Лондон, Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.55. Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

19.55. Волейбол. Женщины. Суперлига. "Локомотив" (Калининградская обл.) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

24 февраля, среда

"Матч ТВ"

19.55. Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Вольфсберг" (Австрия). Ответный матч (первая игра - 4:1). Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.55. Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

20.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Эльче". Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

19.25. Волейбол. Мужчины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Первый матч. "Зенит" СПб - "Маасейк" (Бельгия). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

18.55. Волейбол. Мужчины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Первый матч. "Динамо" (Москва) - "Монпелье" (Франция). Прямая трансляция.

"Евроспорт 1"

14.15. Велошоссе. "Тур ОАЭ", четвертый этап. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.