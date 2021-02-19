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"Ванда/Вижн" пародирует сериал "Офис" в новом промо-видео

Новости
    19.02.2021, 13:19
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Внимание! Текст содержит спойлеры!

В преддверии выхода седьмого эпизода ситкома "Ванда/Вижн" на YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован очередной промо-ролик.

Фото: kinopoisk.ru
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Из него становится понятно, что следующий выпуск снят в жанре мокьюментари, который получил наибольшую популярность в 2000-х благодаря американскому сериалу "Офис". Ванда также в псевдодокументальном стиле смотрит в объектив камеры и ломает четвертую стену фразой "Мы все там были".

В ролике показывается, что главная героиня не может встать с кровати и переодеться из-за истощения сил после того, как в предыдущей серии раздвинула границы своего фальшивого мира.

Также к ней прибегают ее сыновья и жалуются, что с их игровой приставкой происходит что-то неладное. Это свидетельствует о том, что Алая Ведьма уже не справляется с поддержанием порядка в созданной ею реальности.

В шоу должны выйти еще три серии, премьера седьмого эпизода состоится сегодня вечером.

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