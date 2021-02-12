Сценаристка "Ванда/Вижн" рассказала, как "Люди Икс" попали в сериал

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В пятом эпизоде "Ванды/Вижна" случилось историческое для Marvel событие - в киновселенной впервые был представлен персонаж франшизы "Люди Икс".

Главная сценаристка сериала Жаклин Шеффер поделилась информацией о том, как в студии пришли к решению включить в сценарий появление Ртути (англ. Quicksilver) в исполнении Эвана Питерса.

"Нам нравилась идея (вернуть его)", - приводятся ее слова на официальном сайте Marvel. "А потом мы подумали, как сделать еще и так, чтобы это имело логический смысл? Как нам оправдать это? Суть в том, что вы можете сгенерировать миллион отличных идей, но ведь надо еще обосновать их, чтобы они естественно вписались в основную историю".

Идея возвратить погибшего брата Ванды Максимофф сформировалась у сценарной группы на раннем этапе. Во многом задумку удалось воплотить еще и благодаря рвению самого актера.

"Эван всегда был готов к этому - всегда, всегда, всегда. Он фанат комиксов и фанат Marvel. Он всегда выбирает самый странный вариант. Работать с ним - одно удовольствие", - закончила свою речь Шеффер, пообещав еще много других интересных сюрпризов ближе к финалу первого сезона.

Ранее сообщалось, что студия уволила испанского актёра озвучки за невольный спойлер этого эпизода.