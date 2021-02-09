Новости

Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости" 13:50
Эван Рэйчел Вуд подала заявление на жену Мэрилина Мэнсона 12:28
Певица Энн Фини умерла от коронавируса 12:11
Мишель Родригес сыграет в экранизации игры "Подземелья и драконы" 12:04
Умер сценарист фильмов Бунюэля, Годара и Формана Жан-Клод Каррьер 10:47

Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн"

Новости
    09.02.2021, 13:18
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Резонансное камео в сериале "Ванда/Вижн", способное серьёзно повлиять на Киновселенную Marvel, не только вызвало бурю эмоций в фанатской среде, но и спровоцировало комичный казус.

Внимание, далее следуют спойлеры!

Появление Эвана Питерса в пятом эпизоде сериала в роли брата Ванды Пьетро Максимоффа (он же Ртуть) стало мостиком между миром Людей Икс (где этого героя и играл Питерс) и большой марвеловской вселенной (где его роль исполнял другой актёр - Аарон Тейлор-Джонсон). Так что появление Эвана стало большим событием, как и обещала ранее Элизабет Олсен.

Недооценка важности эпизода, сообщает The Independent, стоила работы актёру озвучки Родри Мартину, чьим голосом Ртуть говорил в серии фильмов о Людях Икс в испанских версиях. Перед выходом пятой серии Мартин имел неосторожность поделиться в соцсетях информацией о том, что присоединился к команде озвучки "Ванды/Вижна". Из чего сообразительные подписчики сделали вывод: специальный гость - Эван Питерс, чьим испанским "голосом" долгое время служил Родри.

Хотя этот спойлер был ненамеренным и косвенным, без последствий легкомысленность Мартина не осталась: его имя отсутствует в титрах, вместо него указан Мануэль Химено. Вскоре Мартин заявил, что закончил работу над сериалом.

Кстати, появление Питерса в "Ванде/Вижн" инсайдеры предсказывали ещё летом минувшего года.

Новости

Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands 10:33
Киану Ривзу предложили роль одного из заклятых врагов Человека-паука 08.02.2021
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 08.02.2021
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 08.02.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/ bbcemt
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 08.02.2021
"Душа" продолжает возглавлять российский прокат 08.02.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
В сериале "Ванда/Вижн" состоялось историческое для Marvel событие 06.02.2021
Опубликован официальный синопсис нового "Отряда самоубийц" 04.02.2021
Названа дата начала съемок фильма "Шазам! 2" 02.02.2021
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/ dominicpurcell
Доминик Перселл уходит из "Легенд завтрашнего дня" 08.02.2021
Режиссер сериала "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение Бурунова 08.02.2021
Опубликован трейлер "Клариссы" - сериала-продолжения "Молчания ягнят" 08.02.2021