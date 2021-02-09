Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн"

Резонансное камео в сериале "Ванда/Вижн", способное серьёзно повлиять на Киновселенную Marvel, не только вызвало бурю эмоций в фанатской среде, но и спровоцировало комичный казус.

Внимание, далее следуют спойлеры!

Появление Эвана Питерса в пятом эпизоде сериала в роли брата Ванды Пьетро Максимоффа (он же Ртуть) стало мостиком между миром Людей Икс (где этого героя и играл Питерс) и большой марвеловской вселенной (где его роль исполнял другой актёр - Аарон Тейлор-Джонсон). Так что появление Эвана стало большим событием, как и обещала ранее Элизабет Олсен.

Недооценка важности эпизода, сообщает The Independent, стоила работы актёру озвучки Родри Мартину, чьим голосом Ртуть говорил в серии фильмов о Людях Икс в испанских версиях. Перед выходом пятой серии Мартин имел неосторожность поделиться в соцсетях информацией о том, что присоединился к команде озвучки "Ванды/Вижна". Из чего сообразительные подписчики сделали вывод: специальный гость - Эван Питерс, чьим испанским "голосом" долгое время служил Родри.

Хотя этот спойлер был ненамеренным и косвенным, без последствий легкомысленность Мартина не осталась: его имя отсутствует в титрах, вместо него указан Мануэль Химено. Вскоре Мартин заявил, что закончил работу над сериалом.

Кстати, появление Питерса в "Ванде/Вижн" инсайдеры предсказывали ещё летом минувшего года.