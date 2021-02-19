Владимир Путин обсудил с главой финансовой разведки контроль расходов

Новости

Лавров: Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья" 21:05
Лавров: ЕС воспринимает Россию как чужака 21:00
Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V" 21:00
Движение машин по Крымскому мосту открыто в обе стороны 20:47
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене 20:34
Российская команда досрочно выиграла Азиатскую серию Ле-Ман 20:25
Меркель заявила, что необходимо вакцинировать всех людей на планете 20:09
"Справедливая Россия" выдвинет на выборах кандидатов от казачества 19:47
МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для завершения "Северного потока-2" 19:41
"Автодор" готов к работе в усиленном режиме из-за ограничений для грузовиков 19:37
Мишустин и Володин обсудили отчет кабмина в Госдуме 19:36
Возобновилось движение автомобилей по Крымскому мосту 19:32
Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами 19:29
В России планируют создать временный регистр медработников 18:58
Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС 18:56
В Москве курьер заехал в салон трамвая на мопеде 18:40
В аэропорту Минска изменили правила сдачи теста на COVID-19 18:31
Эксперт сообщил о росте раннего бронирования туров по России 18:29
В Великобритании наградили орденом "За заслуги" собаку 18:18
Путин выразил поддержку Мадуро 18:17
В Петербурге предложили током реабилитировать переболевших COVID-19 17:58
Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям 17:56
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете 17:56
В Петербурге прививать от коронавируса будут в торговых центрах 17:36
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к королевским обязанностям 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 20:05
Рубрика: Власть

Кабинет с "ромашкой"

Владимир Путин обсудил с главой финансовой разведки контроль расходов
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
Президент Владимир Путин обсудил с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным контроль за движением бюджетных средств и пресечение подозрительных операций.
Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину о контроле за расходованием бюджетных средств. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину о контроле за расходованием бюджетных средств. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину о контроле за расходованием бюджетных средств. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

На контроле около 2,5 триллиона рублей, порядка 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков, сообщил Чиханчин. Совместно с ФАС выявлено около 270 картельных сговоров, примерно на 29 млрд рублей расторгнуто контрактов с недобросовестными исполнителями. Особое внимание - средствам, выделенным в рамках борьбы с COVID-19. Введен специальный код, по которому банки сообщают, что есть подозрительные операции с этими деньгами. "Это позволило нам выявить преступление в Иркутской области, там министр здравоохранения арестован, 30 млн денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы", - сообщил глава финансовой разведки. В Санкт-Петербурге обнаружили аффилированность при строительстве и переоборудовании медцентров. Закрыта часть лжеюридических компаний, которые воспользовались пандемией и начали зарабатывать на льготах и пособиях. На контроле сделки с льготной ипотекой.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром

Подозрительные операции по гособоронзаказу сократились в три раза. "С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 млрд, арестовано 2,4 млрд, добровольно возвращено 1,5 млрд. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем", - сообщил докладчик. "Один из способов - дробление контрактов, да? С последующим выводом", - заметил Владимир Путин.

После Госсовета по лесной промышленности ситуация стала меняться и здесь. "Не зря поработали", - заметил президент. "Возбуждены уголовные дела в Томской области, Иркутской области, в том числе и коррупционного характера. Дальний Восток и Урал - здесь дела пошли по контрабанде леса. С Северо-Западом сейчас работаем по выявлению бенефициаров-иностранцев, которые участвуют в этих теневых схемах", - рассказал Чиханчин. В сфере энергетики идет работа по компаниям, которые злоупотребляют доверием, поднимают тарифы и выводят деньги за рубеж. Это уже позволило ограничить рост тарифов. В целом по коррупционным делам выявлено активов на 35 млрд рублей и возвращено на 38,5 млрд.

Ведется борьба и с оборотом наркотиков. Обычно деньги за них идут за рубеж. "Только по одному делу мы работаем с более чем 30 с лишним финансовыми разведками одновременно", - привел пример докладчик. Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Был разработан цифровой сервис, который позволяет анализировать такие транзакции, уже есть уголовные дела.

Доля банков с высокими рисками сократилась примерно на 60 процентов, снижен объем подозрительных операций за два года примерно в два с лишним раза, сообщил Чиханчин. Идет борьба с псевдоброкерами: около 350 иностранных сайтов Роскомнадзор заблокировал. "И здесь тоже используются зарубежные интернет-платформы?" - спросил Путин. "Да. Это все одно и то же. И в первом, и во втором случае сидят люди за рубежом, их даже не видят", - пояснил собеседник. Выявлено свыше 2,3 тысячи физических и тысячи юридических лиц, подозреваемых в финансовой деятельности по терроризму. Возбуждено более 250 дел по терроризму. Удалось даже выйти на боевиков, которые совершили в 2017 году теракт в Стамбуле.

На контроле около 2,5 триллиона рублей, порядка 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков 

Чиханчин рассказал о минимизации рисков санкций в отношении граждан и организаций. Первое - делают все, чтобы сомнительные и преступные деньги не выходили за рубеж и не становились поводом для разбирательств финансовых разведок и спецслужб. Второе - если все же это случилось, Росфинмониторинг старается с иностранными коллегами быстро разобраться. Если есть признаки состава преступления, передает в правоохранительные органы. Если нет - старается доказать, что санкции применять нельзя. "Как правило, мы находим общее понимание, и коллеги за рубежом нас слышат", - заметил чиновник.

Помогают и новые технологии. Личным кабинетом надзорных органов пользуются десятки тысяч организаций. У каждого есть "ромашечка", где несколько сегментов: если что-то нарушено, загорается красный сигнал. "Как правило, это быстро исправляется, и у нас нет необходимости ходить с проверками", - пояснил докладчик. Чиханчин сообщил, что сейчас запускается и личный кабинет правоохранительных органов. В дальнейшем туда подключатся и государственные органы, которые работают по антиотмывочной системе.

Власть Работа власти Госуправление

Главное сегодня

Путин выразил поддержку Мадуро
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится