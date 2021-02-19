Владимир Путин обсудил с главой финансовой разведки контроль расходов

Президент Владимир Путин обсудил с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным контроль за движением бюджетных средств и пресечение подозрительных операций.

На контроле около 2,5 триллиона рублей, порядка 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков, сообщил Чиханчин. Совместно с ФАС выявлено около 270 картельных сговоров, примерно на 29 млрд рублей расторгнуто контрактов с недобросовестными исполнителями. Особое внимание - средствам, выделенным в рамках борьбы с COVID-19. Введен специальный код, по которому банки сообщают, что есть подозрительные операции с этими деньгами. "Это позволило нам выявить преступление в Иркутской области, там министр здравоохранения арестован, 30 млн денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы", - сообщил глава финансовой разведки. В Санкт-Петербурге обнаружили аффилированность при строительстве и переоборудовании медцентров. Закрыта часть лжеюридических компаний, которые воспользовались пандемией и начали зарабатывать на льготах и пособиях. На контроле сделки с льготной ипотекой.

Подозрительные операции по гособоронзаказу сократились в три раза. "С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 млрд, арестовано 2,4 млрд, добровольно возвращено 1,5 млрд. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем", - сообщил докладчик. "Один из способов - дробление контрактов, да? С последующим выводом", - заметил Владимир Путин.

После Госсовета по лесной промышленности ситуация стала меняться и здесь. "Не зря поработали", - заметил президент. "Возбуждены уголовные дела в Томской области, Иркутской области, в том числе и коррупционного характера. Дальний Восток и Урал - здесь дела пошли по контрабанде леса. С Северо-Западом сейчас работаем по выявлению бенефициаров-иностранцев, которые участвуют в этих теневых схемах", - рассказал Чиханчин. В сфере энергетики идет работа по компаниям, которые злоупотребляют доверием, поднимают тарифы и выводят деньги за рубеж. Это уже позволило ограничить рост тарифов. В целом по коррупционным делам выявлено активов на 35 млрд рублей и возвращено на 38,5 млрд.

Ведется борьба и с оборотом наркотиков. Обычно деньги за них идут за рубеж. "Только по одному делу мы работаем с более чем 30 с лишним финансовыми разведками одновременно", - привел пример докладчик. Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Был разработан цифровой сервис, который позволяет анализировать такие транзакции, уже есть уголовные дела.

Доля банков с высокими рисками сократилась примерно на 60 процентов, снижен объем подозрительных операций за два года примерно в два с лишним раза, сообщил Чиханчин. Идет борьба с псевдоброкерами: около 350 иностранных сайтов Роскомнадзор заблокировал. "И здесь тоже используются зарубежные интернет-платформы?" - спросил Путин. "Да. Это все одно и то же. И в первом, и во втором случае сидят люди за рубежом, их даже не видят", - пояснил собеседник. Выявлено свыше 2,3 тысячи физических и тысячи юридических лиц, подозреваемых в финансовой деятельности по терроризму. Возбуждено более 250 дел по терроризму. Удалось даже выйти на боевиков, которые совершили в 2017 году теракт в Стамбуле.

На контроле около 2,5 триллиона рублей, порядка 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков

Чиханчин рассказал о минимизации рисков санкций в отношении граждан и организаций. Первое - делают все, чтобы сомнительные и преступные деньги не выходили за рубеж и не становились поводом для разбирательств финансовых разведок и спецслужб. Второе - если все же это случилось, Росфинмониторинг старается с иностранными коллегами быстро разобраться. Если есть признаки состава преступления, передает в правоохранительные органы. Если нет - старается доказать, что санкции применять нельзя. "Как правило, мы находим общее понимание, и коллеги за рубежом нас слышат", - заметил чиновник.

Помогают и новые технологии. Личным кабинетом надзорных органов пользуются десятки тысяч организаций. У каждого есть "ромашечка", где несколько сегментов: если что-то нарушено, загорается красный сигнал. "Как правило, это быстро исправляется, и у нас нет необходимости ходить с проверками", - пояснил докладчик. Чиханчин сообщил, что сейчас запускается и личный кабинет правоохранительных органов. В дальнейшем туда подключатся и государственные органы, которые работают по антиотмывочной системе.