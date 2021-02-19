Володин оценил санкции Украины в отношении Медведчука

США и европейским странам было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение ввести санкции против политика Виктора Медведчука, других граждан Украины, а также россиян.

Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список, в частности, попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга.

"Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии, - констатировал Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз".

Спикер отметил, что не последовало заявлений на эту тему ни от Европарламента, ни от глав государств, ни от министров иностранных дел, ни от Госдепартамента США, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам. Он назвал это проявлением двойных стандартов.

Володин уверен, что события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии. Так что такие действия Киева, по его словам, требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан.

"В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей", - подчеркнул Володин.

"Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан, - резюмировал спикер. - Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел".