Выявлена древняя экологическая катастрофа, отвечающая на главный вопрос жизни

Новости

"Автодор" готов к работе в усиленном режиме из-за ограничений для грузовиков 19:37
Мишустин и Володин обсудили отчет кабмина в Госдуме 19:36
Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами 19:29
В России планируют создать временный регистр медработников 18:58
Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС 18:56
В Москве курьер заехал в салон трамвая на мопеде 18:40
В аэропорту Минска изменили правила сдачи теста на COVID-19 18:31
Эксперт сообщил о росте раннего бронирования туров по России 18:29
В Великобритании наградили орденом "За заслуги" собаку 18:18
Путин выразил поддержку Мадуро 18:17
В Петербурге предложили током реабилитировать переболевших COVID-19 17:58
Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям 17:56
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете 17:56
В Петербурге прививать от коронавируса будут в торговых центрах 17:36
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к королевским обязанностям 17:31
В Череповце родители отсудили 100 тысяч рублей за падение сына с качелей 17:23
"Тамбов" продолжит выступление в чемпионате России по футболу 17:22
США возвращаются в Парижское соглашение по климату 17:11
Заснеженный Крымский мост сняли на видео из кабины локомотива 17:01
Туристический автобус с шестью россиянами попал в аварию в Египте 16:51
В Петербурге водитель Porsche обстрелял пешехода 16:37
Обитель птиц в "Сокольниках": какие виды пернатых живут в орнитарии 16:35
Челябинец отсудил у дилера 7,3 млн рублей за Volkswagen с плесенью 16:30
"К роскоши не привыкли": Народный артист Андрей Мягков вел скромную жизнь 16:30
Пушков: Надо открывать дела по треш-стримам без заявления потерпевшего 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 19:18
Рубрика: Общество

Выявлена древняя экологическая катастрофа, отвечающая на главный вопрос жизни

Текст: Юрий Медведев
Нарушение магнитного поля Земли 42 тысячи лет назад загнало неандертальцев в пещеры и способствовало их вымиранию, утверждает международная группа ученых из разных стран. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда. Работа опубликована в журнале Science.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: National Trust
Археологи нашли 1900-летнюю фигурку человека с современной прической

Сегодня считается, что магнитное поле появилось у планеты примерно 3.45 млрд лет назад. Северный и южный магнитные полюса несколько раз менялись местами. Последний раз это произошло около 773 тысяч лет назад. После этого полюса совершили примерно 13 кратковременных "геомагнитных экскурсии", когда до полной смены дело не дошло. Например, так называемая экскурсия Лашампа (названа в честь местности во Франции, где впервые были обнаружены свидетельства этого события) произошла 41 тысячу лет назад. Это смещение полюсов продлилось почти 800 лет и стало причиной многих изменений флоры и фауны.

И вот сейчас ученые решили разобраться с этим событием более детально. Им помогла редкая находка: образцы окаменелого дерева каури, которое сохранилось в осадочных породах возрастом более 40 тысяч лет. С помощью анализа годовых колец дерева исследователи смогли датировать всплеск уровня радиоуглерода в атмосфере. Он предшествовал событию Лашампа и произошел около 42 тысяч лет назад.

Обнаруженные изменения исследователи назвали событием Адамса в честь писателя Дугласа Адамса и его числа 42 - "ответа на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого".

Магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от космического излучения. Если оно ослабевает, космическое излучение способно нанести планете серьезный вред. Во время события Адамса магнитное поле Земли упало до 0-6%, поясняют исследователи. Космическое излучение привело к изменениям климата на всей планете. Новые данные согласуются с изменениями окружающей среды, происходившими во всем мире, например, исчезновением крупных австралийских животных.

Фото: iStock
В Британии найден памятник мезолита вдвое старше Стоунхенджа

"Похоже, что событие Адамса - это яркая климатическая, экологическая и археологическая граница, которая ранее оставалась незамеченной. Более того, это не единственное подобное событие. К примеру, еще одна хорошо известная экскурсия полюсов Моно 34 тысячи лет назад сопровождалась интенсивным вымиранием крупных животных Евразии. Раскрытые детали древнего события подтверждают важную роль смены магнитных полюсов планеты для развития жизни, - рассказывает Ирина Миронова, кандидат физико-математических наук, руководитель по проекту РНФ, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета".

Также событие Адамса совпадает с активным распространением пещерной живописи. Исследователи полагают, что климатические изменения заставили неандертальцев искать укрытия в пещерах гораздо чаще, чем раньше. Следы охры на стенах пещер наталкивают на мысль, что неандертальцы использовали ее в качестве солнцезащитного крема. Также, возможно, изменения привели к росту конкуренции между группами неандертальцев, что способствовало их вымиранию. А в целом событие Адамса важным фактором в изменении климата планеты.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

Главное сегодня

Путин выразил поддержку Мадуро
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"