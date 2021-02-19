Выявлена древняя экологическая катастрофа, отвечающая на главный вопрос жизни

Нарушение магнитного поля Земли 42 тысячи лет назад загнало неандертальцев в пещеры и способствовало их вымиранию, утверждает международная группа ученых из разных стран. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда. Работа опубликована в журнале Science.

Сегодня считается, что магнитное поле появилось у планеты примерно 3.45 млрд лет назад. Северный и южный магнитные полюса несколько раз менялись местами. Последний раз это произошло около 773 тысяч лет назад. После этого полюса совершили примерно 13 кратковременных "геомагнитных экскурсии", когда до полной смены дело не дошло. Например, так называемая экскурсия Лашампа (названа в честь местности во Франции, где впервые были обнаружены свидетельства этого события) произошла 41 тысячу лет назад. Это смещение полюсов продлилось почти 800 лет и стало причиной многих изменений флоры и фауны.

И вот сейчас ученые решили разобраться с этим событием более детально. Им помогла редкая находка: образцы окаменелого дерева каури, которое сохранилось в осадочных породах возрастом более 40 тысяч лет. С помощью анализа годовых колец дерева исследователи смогли датировать всплеск уровня радиоуглерода в атмосфере. Он предшествовал событию Лашампа и произошел около 42 тысяч лет назад.

Обнаруженные изменения исследователи назвали событием Адамса в честь писателя Дугласа Адамса и его числа 42 - "ответа на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого".

Магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от космического излучения. Если оно ослабевает, космическое излучение способно нанести планете серьезный вред. Во время события Адамса магнитное поле Земли упало до 0-6%, поясняют исследователи. Космическое излучение привело к изменениям климата на всей планете. Новые данные согласуются с изменениями окружающей среды, происходившими во всем мире, например, исчезновением крупных австралийских животных.

"Похоже, что событие Адамса - это яркая климатическая, экологическая и археологическая граница, которая ранее оставалась незамеченной. Более того, это не единственное подобное событие. К примеру, еще одна хорошо известная экскурсия полюсов Моно 34 тысячи лет назад сопровождалась интенсивным вымиранием крупных животных Евразии. Раскрытые детали древнего события подтверждают важную роль смены магнитных полюсов планеты для развития жизни, - рассказывает Ирина Миронова, кандидат физико-математических наук, руководитель по проекту РНФ, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета".

Также событие Адамса совпадает с активным распространением пещерной живописи. Исследователи полагают, что климатические изменения заставили неандертальцев искать укрытия в пещерах гораздо чаще, чем раньше. Следы охры на стенах пещер наталкивают на мысль, что неандертальцы использовали ее в качестве солнцезащитного крема. Также, возможно, изменения привели к росту конкуренции между группами неандертальцев, что способствовало их вымиранию. А в целом событие Адамса важным фактором в изменении климата планеты.