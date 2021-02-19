Вышел трейлер игры "Помни..." от российской студии Ice-Pick Lodge

Российская студия Ice-Pick Lodge опубликовала на YouTube трейлер своей грядущей игры "Помни..."

В описании под видео авторы указывают, что город в проекте будет таким же важным действующим лицом истории, как и главные герои: "Мы хотели создать такое узнаваемое место, попадая в которое вы могли бы почувствовать себя как дома, даже если никогда здесь и не бывали".

Создатели описывают свою игру, как "сентиментальную адвенчуру/квест на 5 часов геймплея", где с помощью сюжета, музыки и атмосферных мини-игр будет создаваться иллюзия возвращения в детство и следующего за ним взросления и осознания скоротечности времени.

У игры уже есть страница в Steam. Релиз "Помни..." запланирован на второй квартал текущего года.