"Золотая Маска" запускает программу "Достоевский и театр" к 200-летию классика

В этом сезоне одной из специальных программ фестиваля "Золотая Маска" станет "Достоевский и театр". 200-летие классика отметят афишей из 16 спектаклей в Москве и Омске. Но кроме этих двух городов свои постановки по произведениям Федора Михайловича покажут театры из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Севастополя. Московская часть программы стартует уже в феврале, омская - в мае.

В столице первый показ пройдет 26 февраля - откроют программу постановкой "Бесы Достоевского" Театра на Малой Бронной. Свое прочтение романа "Бесы" покажут Русский драматический театр им. А.В. Луначарского из Севастополя и Мастерская Дмитрия Брусникина. В программе в Москве собраны спектакли как по самым известным романам писателя - "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы, "Идиот" Театра "Старый дом", "Карамазовы" Московского Художественного театра им. А.П. Чехова, "Брат Иван Федорович" театра "Студия театрального искусства, "Преступление и наказание" театра "Приют комедианта", так и более редкие для сцены названия - "Кроткая" Театра МТЮЗ, "Литургия Zero" Александринского театра, "Страсти по Фоме" и "Зимние записки о летних впечатлениях" Театра Наций.

Кроме драматических спектаклей в афише - опера "Книга Серафима" Электротеатра Станиславский и танцевальный спектакль "Кафе "Идиот"" Театра "Балет Москва". Программа продлится несколько месяцев и завершится в конце мая.

Далее эстафету примет Омск, где 22 мая представят спектакль "Страсти по Фоме" Театра Наций. Также в афишу включены постановки "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы, "Кроткая" Театра МТЮЗ, "Преступление и наказание" Театра "Приют комедианта", "По ту сторону греха" Театр балета Бориса Эйфмана. Особым событием станет премьера Омского театра драмы - "Свидригайлов". Спектакли будут идти в мае и июне.

Кроме того, 28 и 29 мая в Москве состоится конференция "Достоевский и театр" - серия открытых дискуссий и встреч с выдающимися режиссерами, писателями и учеными будет посвящена роли и значению наследия классика для театра. Прямая онлайн трансляция встреч пройдет на ресурсах фестиваля "Золотая Маска" и будет доступна для зрителей всего мира