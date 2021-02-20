Ровно тридцать пять лет назад, 20 февраля 1986 года в 00.28.23 мск, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-К", которая вывела на орбиту базовый блок станции "Мир". Как рассказывают специалисты "Роскосмоса", впервые идея создания многомодульного орбитального комплекса появилась еще в 1976 году, и за десять лет на базе уже существовавших одномодульных станций "Салют" была разработана станция нового типа. Ее можно было собрать по частям и сделать очень большой: раз за разом присоединяя к ней новые модули.

Первой "деталью" стал научный модуль "Квант", который предназначался для астрофизических наблюдений. К 1996 году к станции добавилось еще пять модулей: научные "Квант-2", "Кристалл", "Спектр" и "Природа" и стыковочный отсек для прибывающих на станцию американских шаттлов.

Станция "Мир" почти в пять раз превысила отпущенный ей конструкторами гарантированный срок жизни. Это был уникальный космический дом, в котором жили и работали 104 космонавта из двенадцати стран.

Первый экипаж в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьева прибыл на орбитальную станцию 15 марта 1986 года. Космонавты отработали на борту около двух месяцев, после чего совершили первый в истории перелет с одного орбитального аппарата на другой. 5 мая они покинули "Мир" на своем транспортном корабле "Союз-Т-15" и на следующий день прибыли на борт станции "Салют-7", которая с 21 ноября 1985 года летала в автоматическом режиме.

Выполнив запланированный цикл работ на этой станции, космонавты совершили еще один орбитальный перелет и 29 июня вернулись на "Мир". Во время их отсутствия на эту станцию прибыл усовершенствованный транспортный корабль "Союз ТМ", предназначенный для перевозки людей с Земли на орбитальные станции. После недели полета в составе комплекса "Мир" - "Союз ТМ" - "Прогресс-26" транспортный корабль "Союз ТМ" отошел от станции, и 30 мая его спускаемый аппарат вернулся на Землю. Кизим и Соловьев завершили свой четырехмесячный полет 16 июля 1986 года.

Всего на станции работали 28 основных экспедиций, в составе экипажей которых были 35 российских космонавтов, 7 астронавтов США, 2 астронавта Франции, 1 астронавт ЕКА (гражданин ФРГ).

Выход в открытый космос совершили 29 космонавтов и 6 астронавтов.

За время существования орбитальная станция "Мир" передала на Землю около 1,7 терабайта научной информации. Общая масса вернувшихся на Землю грузов с результатами экспериментов - около 4,7 тонн. Со станции произведена фотосъемка 125 миллионов квадратных километров земной поверхности.

"Человеческие" рекорды станции: наш космонавт Валерий Поляков непрерывно провел в космосе 437 суток 17 часов 59 минут (1994 - 1995 год). Более того, после приземления сам сумел дойти от спускаемого корабля до палатки спасателей! А американка Шеннон Лусид побила рекорд длительности космического полета среди женщин: 188 суток 4 часа 1 минута (1996 год).

Естественно, очень многие специалисты - конструкторы и инженеры - противились тому, чтобы станцию топили. Однако, как и любой организм, она изнашивалась. И считаться с этим было уже просто нельзя. За пятнадцать лет на "Мире" произошло около 1,5 тысяч неполадок. Самая серьезная случилась 25 июня 1997 года: при стыковке в станцию врезался грузовой корабль "Прогресс". Тогда здесь работал экипаж, в составе которого был командир Василий Циблиев, бортинженер Александр Лазуткин и американский астронавт Майкл Фоэл.

- Компьютер не давал ни точного расстояния, ни скорости, - вспоминал уже на земле командир. - На экране казалось, что "Прогресс" еще далеко. И вдруг Саша, смотревший в иллюминатор, закричал: "Он несется на нас!".

Грузовой корабль, как мячик, семь раз ударил по корпусу модуля "Спектр". Пробил его и сломал одну из четырех солнечных батарей…

По российской и международным программам на "Мире" было выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Завершение полета "Мира" тоже стало уникальным научно-техническим экспериментом. Впервые был реализован управляемый безопасный сход с орбиты Земли такого крупногабаритного объекта и затопление его в заданном районе акватории Мирового океана. История "Мира" завершилась 23 марта 2001 года.

На "Мире" за годы полета скопилось свыше 11 тонн ценной научной аппаратуры. Это более 240 образцов техники, которые были изготовлены в 25 странах. По оценкам экспертов, в исправном состоянии находилось научное оборудование на сумму 80-90 млн долларов.

Один очень уважаемый и авторитетный космический эксперт рассказывал корреспонденту "РГ", что российские специалисты предлагали при запуске первого модуля Международной космической станции организовать его старт с космодрома Байконур таким образом, чтобы он летал в плоскости орбиты станции "Мир". Тогда можно было совершать на американских шаттлах перелеты между орбитальными комплексами и перевезти наиболее ценное оборудование. Но это предложение НАСА отвергло.

Технической необходимости срочно топить станцию "Мир" не было, ее можно было эксплуатировать еще какое-то время и сделать основой для развертывания МКС, считает Герой Советского Союза и Герой России, космонавт, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. " С моей точки зрения, конечно, если бы начали строить МКС, используя "Мир", а наклонение орбиты у станций одинаковое, то многие риски были бы нивелированы, какие-то плюсы мы бы получили с точки зрения хранения объемов грузов на первом этапе. Мое личное мнение, которое, может быть, недостаточно подкреплено какими-нибудь техническими данными, но мне казалось, что продолжить полет станции, совместив его с началом развертывания МКС, было бы целесообразно", - сказал он РИА Новости. Однако в этом случае имелись бы и свои риски: необходимость поддержания в работоспособном состоянии старых систем "Мира" и управление большой массой станции. Поддерживать же работу станции "Мир" и параллельно участвовать в создании МКС для экономики России было бы накладно, полагает космонавт.