Абрамченко: Российское продовольствие оградят от ГМО-семян

Правительство внесло в Госдуму новую редакцию закона о семеноводстве, который регулирует оборот семян на территории страны, устанавливает требования к качеству продукции, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, ежегодно России требуется от 10 до 14 млн тонн семян. Поэтому от того, насколько рынок будет прозрачным и свободным от фальсификата и ГМО, зависит продовольственная безопасность страны и качество продукции.

Сейчас, по данным Россельхознадзора, в России около 30% всех семян не имеют документов, подтверждающих качество, фальсифицированных, некондиционных семян с низкой всхожестью, с просроченным сроком реализации семян зерновых, овощных, технических плодовых и других культур, семена неизвестного происхождения. Из-за этого в 2019 году Россия недополучила более 300 млрд рублей.

Закон позволит создать условия для развития эффективного рынка семян в России, повысить качество семян и устранить избыточные административные барьеры, рассчитывает вице-премьер.

Бороться с ввозом в Россию ГМО-семян и их использованием планируется с помощью нескольких мер. Например, будет установлен порядок аудита лабораторий иностранных государств по испытанию семян. Минсельхоз и Россельхознадзор должны будут продолжить работу с ЕЭК, чтобы установить в ЕАЭС порядок ввоза и перемещения ГМО-семян сельхозрастений и контроль за их обращением на территории ЕАЭС. Выявить ГМО в посевах и семенах поможет генетическая паспортизация. К производству, обороту, транспортировке, хранению, использованию семян сельхозрастений предлагается установить обязательные требования.

По словам Виктории Абрамченко, впервые предусмотрено, что правительство будет утверждать перечень сельхозрастений, производство и выращивание которых должно обеспечивать продовольственную безопасность. Сорта и гибриды из этого перечня будут вноситься Госреестр.

"Такой перечень будет разработан с учетом критериев, установленных Доктриной продовольственной безопасности, а также рекомендаций Минздрава по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. В перечень также предполагается включить кормовые растения, необходимые для обеспечения кормовой базы животноводства и рыбного хозяйства", - рассказала вице-премьер.

Кроме того, чтобы исключить поступление на рынок фальсифицированных и некачественных семян, обеспечить безопасность конечной продукции, предлагается установить госконтроль за семенами сельхозрастений и создать федеральную государственную информационную систему (ФГИС) Семеноводство. По словам Абрамченко, сейчас в России нет единой и полной информационной базы семян. Поэтому оценить возможный дефицит каких-то сортов, долю иностранных сортов и гибридов, уровень спроса и предложения, влияние господдержки на отрасль можно только примерно.

Во ФГИС будет содержаться информация о производителях, местах производства и выращивания семян, о фактических объемах их производства и реализации, о показателях их качества, отсутствии или наличии семян с ГМО; о сортах и гибридах растений, внесенных в Госреестр, об импорте и экспорте семян.

Оборот семян в России будет разрешен только в случае их включения в Госреестр. А перед этим они должны пройти испытания.

Кроме того, законопроект предполагает создание Федерального фонда семян лесных растений. С его помощью можно будет создавать и поддерживать запасы семян для воспроизводства лесов и лесоразведения на случай стихийных бедствий или иных ЧС, а также для регионов, где не производятся семена или ограничены возможности для их производства (например, из-за климата).