Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике

Акции "Норникеля" подешевели почти на 4 процента после аварии на обогатительной фабрике. Негативная реакция рынка схожа с той, которая последовала после разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Тогда акции упали на 5 процентов.

Как заявил президент ГМК Владимир Потанин, ЧП произошло из-за грубого нарушения техники безопасности. И добавил, как сообщает "Коммерсант", что в ближайшие пять лет компания вложит 100 млрд руб. в промышленную безопасность.

ЧП произошло в ночь на 20 февраля: на Норильской обогатительной фабрике разрушилось здание перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха. Восемь работников подрядной организации, которые проводили там ремонт, оказались под грудой обломков. Поступила информация о гибели трех человек. Пять отправлены в больницу.