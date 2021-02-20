Новости

Власти Москвы озвучили режим парковок на праздники 18:11
В Петербурге двух продавцов освободили из рабства 18:03
В Подмосковье грузовик протаранил автобус с врачами 17:39
Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте 17:21
Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах 17:20
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний 17:08
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей 17:06
Петербургский программист за сутки сделал Clubhouse для Android 17:04
Под Ярославлем осудили "черных оружейников" 16:50
Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ 16:43
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Песков оценил работу "Роскосмоса" 16:35
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике 16:24
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
Глава СБР прокомментировал провал в женской эстафете на чемпионате мира 16:14
Ученые нашли вещество, защищающее клетки от токсичного гербицида 16:09
Песков оценил "американский след" в репрессиях на Украине 15:53
Курс биткоина превысил 57 тысяч долларов 15:45
Синоптик рассказала о потеплении до 0 градусов в Москве к 26 февраля 15:43
В Тюмень вернулся самолет с неубранным шасси 15:31
Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине 15:26
Вышел тизер фантастического триллера с Хью Джекманом "Воспоминание" 15:25
Захарова раскритиковала Британию за фактическое управление некоторыми СМИ 15:23
Ефремова этапировали из Москвы обратно в белгородскую колонию 15:18
Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 17:20
Рубрика: В мире

Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах

Текст: Александр Саможнев

Крупнейшие американские авиакомпании заявили, что добровольно примут участие в международной программе по отслеживанию контактов пассажиров с целью блокирования распространения коронавируса.

Фото: iStock
Канада продлила режим закрытия границы с США

По данным портала metro.us, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines и другие крупные авиакомпании обещали собирать данные о пассажирах, путешествующих в США, и передавать их в Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В феврале 2020 года CDC издал временное правило, требующее от авиакомпаний собирать пять элементов контактной информации от международных пассажиров, включая номера телефонов, и представлять их в электронном виде в Таможенную и пограничную службу для облегчения отслеживания контактов. Однако это распоряжение так и не было выполнено.

Авиакомпании опротестовали это правило, заявив, что они не могут предоставить такую информацию, особенно от пассажиров, бронирующих билеты через сторонние веб-сайты. Теперь перевозчики поддержали создание веб-сайта и мобильного приложения для пассажиров с целью отправки контактной информации непосредственно в таможенную и пограничную службу.

"Перевозчики надеются, что добровольные усилия по выполнению требований к международному тестированию пассажиров COVID-19, принятые в прошлом месяце CDC, приведут к снятию ограничений на поездки со стороны директивных органов", - заявил руководитель торговой ассоциации авиакомпаний Airlines for America Ник Калио.

Фото: REUTERS
В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3MN95

Между тем президент Джо Байден в январе вновь ввел запрет на въезд почти всех путешественников, не являющихся гражданами США, которые недавно побывали в Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 странах Европы. К этому списку добавили также Южную Африку.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине
Володин: Все больше стран обращаются по поводу российской вакцины
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей
Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются