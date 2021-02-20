Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах

Крупнейшие американские авиакомпании заявили, что добровольно примут участие в международной программе по отслеживанию контактов пассажиров с целью блокирования распространения коронавируса.

По данным портала metro.us, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines и другие крупные авиакомпании обещали собирать данные о пассажирах, путешествующих в США, и передавать их в Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В феврале 2020 года CDC издал временное правило, требующее от авиакомпаний собирать пять элементов контактной информации от международных пассажиров, включая номера телефонов, и представлять их в электронном виде в Таможенную и пограничную службу для облегчения отслеживания контактов. Однако это распоряжение так и не было выполнено.

Авиакомпании опротестовали это правило, заявив, что они не могут предоставить такую информацию, особенно от пассажиров, бронирующих билеты через сторонние веб-сайты. Теперь перевозчики поддержали создание веб-сайта и мобильного приложения для пассажиров с целью отправки контактной информации непосредственно в таможенную и пограничную службу.

"Перевозчики надеются, что добровольные усилия по выполнению требований к международному тестированию пассажиров COVID-19, принятые в прошлом месяце CDC, приведут к снятию ограничений на поездки со стороны директивных органов", - заявил руководитель торговой ассоциации авиакомпаний Airlines for America Ник Калио.

Между тем президент Джо Байден в январе вновь ввел запрет на въезд почти всех путешественников, не являющихся гражданами США, которые недавно побывали в Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 странах Европы. К этому списку добавили также Южную Африку.