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Рубрика: В мире

Байден назвал число жертв коронавируса в США

В ближайшие дни число жертв коронавируса в США превысит полмиллиона человек, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Фото: AFP/Joseph Prezioso
В штате Нью-Йорк 23 человека скончались после вакцинации от COVID-19

"Через несколько дней мы пересечем [отметку в] 500 тысяч, - передает ТАСС выступление Байдена на заводе компании Pfizer в штате Мичиган. - Это почти на 70 тыс. больше, чем число американцев, погибших во Второй мировой войне".

Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 27,95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 495 015 человек.

Соединенные Штаты лидируют в списке стран по числу заражений и по числу смертей от СOVID-19.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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