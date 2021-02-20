Байден назвал число жертв коронавируса в США

В ближайшие дни число жертв коронавируса в США превысит полмиллиона человек, заявил глава Белого дома Джо Байден.

"Через несколько дней мы пересечем [отметку в] 500 тысяч, - передает ТАСС выступление Байдена на заводе компании Pfizer в штате Мичиган. - Это почти на 70 тыс. больше, чем число американцев, погибших во Второй мировой войне".

Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 27,95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 495 015 человек.

Соединенные Штаты лидируют в списке стран по числу заражений и по числу смертей от СOVID-19.