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20.02.2021 17:37
Рубрика: Экономика

ЦБ отметил риск дефицита и серых схем при сдерживании цен на продукты

Текст: Игорь Зубков
Административные меры способствовали стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, но регулирование в таких конкурентных сегментах искажает сигналы о состоянии спроса и предложения, отмечает Банк России в докладе о денежно-кредитной политике.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Возникает риск локальных дефицитов, использования серых схем деятельности, - говорится в докладе. - Сужается поле действия денежно-кредитной политики, направленной на поддержание ценовой стабильности рыночными методами".

Фото: Александр Корольков
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Правительство в середине декабря отреагировало на скачок цен на сахар-песок и подсолнечное масло подписанием соглашения с крупнейшими ритейлерами и производителями об установлении предельных розничных цен, они действуют до 1 апреля, и глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о том, что продлевать соглашение или распространять его на другие дорожающие продукты не планируется. Кроме того, с 9 января по 30 июня повышены экспортные пошлины на экспорт семян подсолнечника, предусмотрены меры господдержки производителей сахара.

"Как краткосрочная мера по стабилизации цен - эти соглашения сработали, но, на наш взгляд, если такие меры могут иметь позитивный эффект, то только в краткосрочном плане, - отметила на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина. - Мы считаем, что их не надо продлевать. Если нужно стабилизировать или снизить волатильность цен, то нужно применять рыночные механизмы".

Быстрый рост цен на сахар и подсолнечное масло в октябре-декабре 2020 года более чем на две трети обеспечили ускорение продовольственной инфляции (с 4,4% в сентябре до 7% в январе).

Основное влияние на удорожание сахара оказало сокращение валового сбора сахарной свеклы, составившее, по предварительным данным, 40,4%. Снижение урожая было ожидаемым: аграрии существенно (на 19%) сократили посевные площади в целях уменьшения избыточного предложения, сложившегося в предыдущие годы, и восстановления рентабельности производства. На решение этой же задачи было нацелено увеличение объемов поставок сахара в страны ближнего зарубежья. Однако из-за неблагоприятных погодных условий, повлекших за собой падение урожайности, уменьшение валового сбора оказалось вдвое больше, чем сокращение посевов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В целом повышение цен носило догоняющий характер, и удорожание сахара, накопленное за последние пять лет, не превысило инфляцию за тот же период, обращает внимание Банк России. Однако повышение цен было слишком резким: годовой прирост в ноябре достиг 65,2% (в сентябре: 12,1%). В декабре-январе годовой прирост стабилизировался, его высокий уровень (64%) связан с эффектом низкой базы начала 2020 года.

Меньшим, но также достаточно резким было ускорение удорожания подсолнечного масла. Одним из факторов стало уменьшение валового сбора семян подсолнечника (по предварительным данным, на 13,7%). Как и на рынке сахарной свеклы, оно стало результатом сокращения производителями площади посевов. Снижение урожая привело к росту мировых цен, на который наложилось ослабление рубля, а дополнительный стимул к вывозу подсолнечника из страны возник в ноябре после обнуления Турцией импортной пошлины. В результате годовой прирост цен на подсолнечное масло в ноябре достиг 23,8% после 6,6% в сентябре. В январе повышение годового роста цен на подсолнечное масло затормозилось до 26,2%.

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