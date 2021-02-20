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20.02.2021 18:14
Рубрика: В мире

Центр РГО в Сербии определил стратегию на будущее

Текст: Александр Борисов
В Белграде прошло заседание Попечительского совета Центра Русского географического общества в Сербии. Участники мероприятия обсудили итоги работы Центра в 2020 году и планы на 2021 год.

"Заседание проходило под председательством главы Совета Душана Баятовича, - подчеркивается в официальном сообщении организации. - С основным докладом выступил руководитель Центра, вице-президент Сербского географического общества Миролюб Милинчич, который обратил внимание на то, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Сербии, обусловленную пандемией вируса COVID-19, Центр РГО в течение 2020 года успешно продолжил свою деятельность".

Фото: Александр Борисов
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Указывается также, что в числе главных результатов работы Центра были отмечены организация и проведение в Сербии выставок работ победителей фотоконкурса РГО "Самая красивая страна", международной просветительской акции "Географический диктант", а также восстановление и благоустройство воинских мемориалов советских воинов, павших в боях за освобождение Югославии в период Второй мировой войны. "Кроме того, значительное внимание в работе Центра РГО было уделено издательской деятельности, - констатировали в Центре. - Так, в 2020 году вышли в свет такие печатные издания, как "Русское культурное наследие в Сербии", учебник русского языка для взрослых "Ни пуха ни пера!" и посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне книга "Истории о братской любви двух народов".

В беседе с корреспондентом "РГ" Миролюб Милинчич рассказал, что "работа Центра представляет только один малый сегмент многовековых и совместных усилий наших народов и двух государств в целях сохранения и развития двусторонних отношений, чтобы этот мир сделать лучше для всех нас". "17 октября 2016 года состоялось официальное открытие Центра со стороны президента Сербии Томислава Николича, а 17 февраля 2017 года сформирован Попечительский совет Центра во главе с Душаном Баятовичем, - сообщил ученый. - За это время мы реализовали многочисленные программы". Он выразил уверенность, что "это только начало нашего пути, который будет длительным и посвящен сближению молодежи, академического сообщества, предпринимателей и других людей, выступающих за развитие дружеских связей между Сербией и Россией". "Мы намерены расширять свою деятельность в Сербии и окружающих ее странах, планируя стать региональным центром, значимым на Балканах и в Европе", - резюмировал профессор.

Напомним, что в середине февраля был опубликован указ президента Российской Федерации Владимира Путина, в соответствии с которым "За большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур народов России и Сербии" Медалью Пушкина награждены Душан Баятович и Миролюб Милинчич.

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