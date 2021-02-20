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20.02.2021 03:07
Рубрика: Общество

Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса

Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Грипп - это то, что еще потрясет нашу планету. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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"Вирусологи ожидают мутаций данного заболевания, ждут мутаций птичьего и свиного гриппа, - цитирует специалиста РИА Новости. - А в этом случае летальность может быть больше, чем от коронавируса".

Медик отметил, что во время пандемии коронавируса грипп не пропал. И в некоторых в некоторых случаях пациенты могут одновременно заражаться двумя этими инфекциями.

Ранее доктор назвал главную ошибку при лечении COVID-19 дома. Он отметил, что непонимание тактики приводит к печальным последствиям. Основной акцент в том, что коронавирус требует лишь вспомогательных средств. Однако люди помнят об этом только до момента, пока сами не сталкиваются с заболеванием. А столкнувшись - требуют срочного назначения лекарств, акцентировал Мясников.

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