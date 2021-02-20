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20.02.2021 11:25
Рубрика: В мире

Душко Перович: Россию и Республику Сербскую объединяет взаимная любовь

Текст: Александр Борисов
Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины) намерена делать ставку на российские вакцину и газ, планируя завершить газификацию всей своей территории после реализации проекта "Балканский поток". Здесь активно учат русский язык и ждут туристов из Российской Федерации. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал глава представительства РС в РФ Душко Перович.
Душко Перович. Фото: Александр Борисов Душко Перович. Фото: Александр Борисов
Душко Перович. Фото: Александр Борисов

Как вы оцениваете двустороннее взаимодействие с Российской Федерацией? Что можно было бы сделать, на Ваш взгляд, для их улучшения?

Душко Перович: У нас прекрасные взаимоотношения. Я бы даже сказал, что Республику Сербскую любят в России. Однако не все намеченные проекты удается в полной мере реализовывать. С моей точки зрения, лучшим подтверждением двусторонней любви и уважения стало бы создание и развитие долгосрочных взаимовыгодных проектов во благо и Республики Сербской, и России.

Москва и Баня-Лука имеют дружественные отношения, скрепленные многовековыми узами общеславянской культурно-исторической общности наших народов, одним из ярких символов которых является уроженец Герцеговины, выдающийся дипломат и сподвижник императора Петра I - Савва Владиславич - Рагузинский. Поддержали бы Вы инициативу по созданию общественной организации имени Саввы Владиславича - Рагузинского, в исполнительный и попечительский совет которой вошли бы выдающие общественные и политические деятели из РФ и РС?

Душко Перович: Конечно. Мне нравится эта идея. На мой взгляд, создание подобной организации или фонда было бы очень полезно, содействовало бы налаживанию более хорошего взаимопонимания между РФ и РС. Я буду всесторонне поддерживать продвижение этого проекта.

Фото: Пресс-служба министерства энергетики и горной промышленности Республики Сербской
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Республике Сербской. В ближайшее время начнется массовая добровольная вакцинация местного населения. Почему Баня-Лука сделал выбор в пользу именно "Спутника V"?

Душко Перович: У нас огромное доверие к российской науке. Наши специалисты получили всю необходимую документацию из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, подробно изучили ее. Я начал еще в сентябре 2020 года вести переговоры с Российским фондом прямых инвестиций. В начале октября 2020 года мы подписали рамочное соглашение на покупку 1 миллиона 200 тысяч доз "Спутника V". В конце января подписали соглашение на конкретную партию в 200 тысяч доз. Мы заплатили аванс. Но, к сожалению, пока поставки не завершены до конца. Видимо, есть какие-то объективные трудности. В Республике Сербской очень рассчитывают на российский препарат. В конце февраля и первой половине марта ожидаем завершение первых обозначенных поставок вакцины. При этом у нас сохраняется еще заявка на 1 миллион доз "Спутника V".

Холдинг "Вертолеты России" передал Республике Сербской легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет "Ансат", укомплектованный медицинским оборудованием. Какие еще успешные совместные проекты Вы могли бы отметить?

Душко Перович: Мы ожидаем еще два "Ансата", которые будут переданы Республике Сербской в 2021 и 2022 годах. Имеется соглашения о создании совместного предприятия между "Газпром СПГ технологии" и "Гас РЕС", которое будет заниматься строительством завода по сжижению природного газа. Завод планируется построить на территории города Зворник. Это будет первый завод по производству СПГ в Юго-Восточной Европе. Планируем принять самое активное участие в строительстве газопровода "Балканский поток", являющегося продолжением "Турецкого потока". Согласовываем все детали с корпорацией "Сербигаз", которая должна была бы построить участок до Биелины. А дальше мы на своей территории намерены протянуть газопровод до Приедора - это 348 километров. Есть проект по созданию двух электростанций, функционирующих от газа. Второй этап газификации Республики Сербской предполагает подключение Баня-Луки и других наших городов.

В Университете Восточного Сараево введена новая программа "Русский язык, литература и международные отношения". Кроме того, в вузе успешно функционирует Центр русского языка, студенты которого завоевали высшие награды на Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному, которая проводилась Санкт-Петербургским государственным университетом. Можно ли говорить о том, что русский язык становится все популярнее в Республике Сербской?

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Душко Перович: Да, это правда. Интерес к русскому языку растет в Республике Сербской. Кстати, я заметил, что и на Западе, в частности, в Италии растет популярность русского языка. Русский язык - это великий язык.

Считаете ли вы, что у Республики Сербской есть значительный потенциал для дальнейшего развития туризма, привлечения сюда россиян?

Душко Перович: Российских граждан очень любят в Республике Сербской, что значительно усиливает ее привлекательность. У нас приемлемые цены, прекрасная еда и хороший климат. Основным препятствием является отсутствие прямого авиасообщения между РФ и РС. К сожалению, и ситуацию вокруг коронавирусной инфекции также негативно повлияла на наши планы в этой сфере. Мы вели переговоры с двумя авиакомпаниями, чтобы бы обеспечить хотя бы 1-2 рейса в неделю. В октябре 2019 года мы организовали успешный тур для российских журналистов в Республику Сербскую, которые затем посредством своих текстов ознакомили читателей с достопримечательностями РС и радушием местных граждан. Имеется замысел по организации подобного тура для представителей крупнейших туристических агентств из РФ.

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