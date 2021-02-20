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20.02.2021 06:22
Рубрика: В мире

Два человека погибли при крушении военного самолета в США

В США потерпел крушение двухместный самолет T-38. ЧП произошло возле аэропорта Монтгомери в штате Алабама. Со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон об этом сообщает телеканал Fox News.

В США один человек погиб при столкновении самолета с грузовиком

"В результате погибли два человека. На место крушения прибыли представители ВВС Национальной гвардии вместе с полицией, пожарными и медиками", - приводит подробности РИА Новости.

Сообщается, что в районе крушения самолета находятся жилые дома, но ни один из них не пострадал во время инцидента.

В мире США

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