Два человека погибли при крушении военного самолета в США

В США потерпел крушение двухместный самолет T-38. ЧП произошло возле аэропорта Монтгомери в штате Алабама. Со ссылкой на заявление главы местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристины Торнтон об этом сообщает телеканал Fox News.

"В результате погибли два человека. На место крушения прибыли представители ВВС Национальной гвардии вместе с полицией, пожарными и медиками", - приводит подробности РИА Новости.

Сообщается, что в районе крушения самолета находятся жилые дома, но ни один из них не пострадал во время инцидента.