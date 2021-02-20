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20.02.2021 19:32
Рубрика: Экономика

ФАС начала проверку цен на такси во время снегопада в Москве

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий.

Половину рабочего времени такси в столице стоят без заказа

Как заявили в ведомстве, запросы направлены в "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везёт", "Гетт", "Максим".

Ранее начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева заявила, что служба получила ряд жалоб из-за повышения цен во время снегопада в Москве и Московской области. По разным данным, тарифы выросли в два-три раза. Проверить обоснованность действий агрегаторов просили сразу несколько общественных организаций.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство ФАС Правила работы такси

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