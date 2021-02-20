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20.02.2021 12:33
Рубрика: Происшествия

Германия в очередной раз не ответила на запрос Генпрокуратуры по Навальному

Текст: Иван Егоров
На запрос Генеральной прокуратуры от 21 января от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Алексея Навального. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление", - отметили в надзорном ведомстве.

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По мнению Генпрокуратуры, очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы.

Данный факт в российском ведомстве расценивается не иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959.

"В очередной раз подчеркивая готовность Российской Федерации к плодотворному сотрудничеству, Генпрокуратура России призывает германскую сторону пересмотреть подобный неконструктивный подход", - подытожили в надзорном ведомстве.

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