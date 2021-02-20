Германия в очередной раз не ответила на запрос Генпрокуратуры по Навальному

На запрос Генеральной прокуратуры от 21 января от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Алексея Навального. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление", - отметили в надзорном ведомстве.

По мнению Генпрокуратуры, очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы.

Данный факт в российском ведомстве расценивается не иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959.

"В очередной раз подчеркивая готовность Российской Федерации к плодотворному сотрудничеству, Генпрокуратура России призывает германскую сторону пересмотреть подобный неконструктивный подход", - подытожили в надзорном ведомстве.