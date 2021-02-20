Гимнастка Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок в Москве

В Москве в рамках московского этапа Гран-при по художественной гимнастике состоялся Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой.

По итогам соревнований, которые проходили в пятницу и субботу, лучший результат показала многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина. По результатам индивидуального многоборья она набрала 109,00 балла.

Второй результат показала ее сестра Арина Аверина, набравшая 107,60 балла. Третий результат у еще одна спортсменки из России Лалы Крамаренко - 104,45 балла.

Всего в этом турнире приняли участие 23 гимнастки, которые разыграли право выступить на этапе Гран-при в отдельных видах программы.