Голикова: За первое полугодие в России произведут 88 млн доз вакцин

До конца первого полугодия в России планируется произвести 88 миллионов комплектов доз вакцин против коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Значительный объем - 83 миллиона - составит "Спутник V", остальное - "ЭпиВакКорона". В первом квартале планируемый объем производства - 30,5 миллиона комплектов.

- Исходя из планов производства в первом полугодии 2021 года, по нашим оценкам, гражданам для вакцинации будет доступно 59 миллионов комплектов доз вакцины, - сообщила зампред правительства на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. - На сегодняшний день выпущено для использования населением 7,9 миллиона комплектов доз вакцин.