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20.02.2021 16:08
Рубрика: Культура

Хит-парад самых мужских фильмов возглавили "Офицеры"

Текст: Александр Алексеев
"Самые мужские фильмы" в канун Дня защитника Отчества выбирали в социальных сетях, на сайте "Фильм Про" и киноканале "Синема". Победили в этом хит-параде "Офицеры". Одну из главных ролей в нем сыграл Василий Лановой, исполнивший и песню "От героев былых времен…"
Скриншот из фильма "Офицеры". Фото: Кадр YouTube Скриншот из фильма "Офицеры". Фото: Кадр YouTube
Скриншот из фильма "Офицеры". Фото: Кадр YouTube

И, конечно, нет ничего удивительного в том, что "Офицеры" оказались впереди всех. Ведь это прекрасный фильм о мужестве, смелости, силе и настоящей мужской дружбе, которая оказывается сильнее даже давней и верной любви. Напомним, что памятник героям из именно этого фильма установили в Москве, рядом со зданием Министерства обороны, на Фрунзенской набережной, в Москве. По многочисленным просьбам зрителей. В этом году фильму исполнилось 50 лет, но у его героев по-прежнему есть чему поучиться.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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В том числе и фразе из "Офицеров": "Есть такая профессия - Родину защищать"…

Остальные фильмы в топ-5 - боевики, как правило, полицейские. На втором месте - "Крепкий орешек", который привлекает внимание в первую очередь даже не сюжетом или образом героя Брюса Уиллиса, невозмутимо побивающего всех врагов. Но и юмором его персонажа, и тем, что он не сдался, не сломался. Даже несмотря на сложности в семейной жизни, рядом с которыми обилие злых людей с автоматами и пистолетами кажется преградой, уже даже не столь пугающей….

Конечно, не обошлось и без Арнольда Шварцнеггера с его первым "Терминатором". Хотя второй не хуже, к тому же, еще более зрелищный, креативный, даже поучительный…

Но у Шварца - лишь четвертое место. Слабоват он оказался против наших в этом хит-параде…

А замыкает пятерку самых "мужских" - "Бойцовский клуб", одновременно драма, комедия и триллер, где Бред Питт сыграл, возможно, одну из лучших своих ролей.

Топ-5 "самых мужских" фильмов

  1. "Офицеры",
  2. "Крепкий орешек",
  3. "Неудержимые",
  4. "Терминатор",
  5. "Бойцовский клуб".
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