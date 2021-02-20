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20.02.2021 17:21
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте

Текст: Марина Трубилина

Дополнительные меры по стабилизации цен на металл могут быть приняты правительством в марте, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

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В себестоимости строительства разных типов домов металл составляет от 2% до 10%, отметил он, сообщает ТАСС. Его удорожание "приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья".

С начала февраля были введены заградительные пошлины на лом, и цена уже несколько снизилась, сказал Хуснуллин. "Пока она не восстановилась до уровня 2019 года, но, скорее всего, и не восстановится. Но уже нет завышения в 70-80%. Если сейчас по итогам февраля не будет стабилизирована цена, будем рассматривать дополнительные меры", - добавил вице-премьер. Цена металлопродукции, по его словам, повысилась не на заводах, а у перепродавцов. ФАС проверяет, есть ли нарушения.

Ранее Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) отмечало, что подорожание металла на 50% может привести к удорожанию проекта строительства на 7%, приводя в пример строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Иркутской области.

Причин повышения цен на жилье - несколько, рассказывал вице-премьер в январе в интервью телеканалу "Россия 1". Это влияние пандемии, из-за чего срываются поставки и не хватает рабочей силы, ослабление рубля, а также рост цен на стройматериалы.

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