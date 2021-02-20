Японская теннисистка Осака второй раз в карьере выиграла Australian Open

Представительница Японии Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису. В финале в двух сетах она победила американку Дженнифер Брэди - 6:4, 6:3.

Накануне решающего матча японская теннисистка была явным фаворитом у экспертов и букмекеров. Третья ракетка соревнований ранее переиграла американку Серену Уильямс, тогда как в активе Брэди на кортах Мельбурна не было громких побед.

Несмотря на предматчевые расклады, Брэди сумела оказать достойное сопротивление Осаке. В первом сете шла равная борьба, но в его концовке японская теннисистка сделала брейк и взяла верх - 6:4

Во втором сете преимущество Осаки уже не вызывало вопросов. Она быстро повела 4:0, уверенно доведя встречу до победы - 6:4, 6:3.

Для 23-летней Осаки эта победа стала второй на Australian Open - она взяла трофей в 2019 году. А всего на турнирах "Большого шлема" теннисистка победила в четвертый раз. На ее счету также два титула на Открытом чемпионате США.