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20.02.2021 13:25
Рубрика: Спорт

Японская теннисистка Осака второй раз в карьере выиграла Australian Open

Текст: Максим Домчев
Представительница Японии Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису. В финале в двух сетах она победила американку Дженнифер Брэди - 6:4, 6:3.
Фото: EPA-EFE / Dean Lewins Фото: EPA-EFE / Dean Lewins
Фото: EPA-EFE / Dean Lewins

Накануне решающего матча японская теннисистка была явным фаворитом у экспертов и букмекеров. Третья ракетка соревнований ранее переиграла американку Серену Уильямс, тогда как в активе Брэди на кортах Мельбурна не было громких побед.

Фото: EPA
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Несмотря на предматчевые расклады, Брэди сумела оказать достойное сопротивление Осаке. В первом сете шла равная борьба, но в его концовке японская теннисистка сделала брейк и взяла верх - 6:4

Во втором сете преимущество Осаки уже не вызывало вопросов. Она быстро повела 4:0, уверенно доведя встречу до победы - 6:4, 6:3.

Для 23-летней Осаки эта победа стала второй на Australian Open - она взяла трофей в 2019 году. А всего на турнирах "Большого шлема" теннисистка победила в четвертый раз. На ее счету также два титула на Открытом чемпионате США.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021

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