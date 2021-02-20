Косачев: Киевские власти легализовали американское решение

Посольство США на Украине сертифицировало санкции киевских властей против Медведчука.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - говорится в заявлении.

Кто бы сомневался. Странно, что киевские власти тянули 7 лет, не решаясь легализовать американское решение. Легализовали. Штамп проставлен.

То, что Украина находится под внешним управлением, признают 70% граждан страны.

Остальные 30% так не думают. Гордые и самостийные. Гордятся украинкостью и любят себя, незалежных.

Посольство США выдало сегодня им 100% во власти и трети "твердых искровцев" в обществе, сертификат лицемерия и двоемыслия. Демократия и верховенство закона здесь не пляшут. Рука руку моет. В колониях как на войне.

Оказывается, так тоже можно было.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.