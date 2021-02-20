Косачев прокомментировал слова Байдена о "российской угрозе"

Тезис о "российской угрозе" вновь используется для сплочения трансатлантических рядов, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал РИА Новости слова президента США Джо Байдена, который в ходе Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ".

По мнению Косачева, Мюнхенская конференция изначально создавалась "для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса" и продолжает выполнять эту функцию. В Мюнхене реальные и мнимые угрозы, "чтобы возникало ощущение опасности и повышалась сплоченность трансатлантических рядов", сказал он.

"Было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошел тему России. Он ее и не обошел. Ничего нового, на мой взгляд, не прозвучало, а жаль", - заключил Константин Косачев.