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20.02.2021 10:04
Рубрика: В мире

Косачев прокомментировал слова Байдена о "российской угрозе"

Текст: Галина Мисливская
Тезис о "российской угрозе" вновь используется для сплочения трансатлантических рядов, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Так он прокомментировал РИА Новости слова президента США Джо Байдена, который в ходе Мюнхенской конференции по безопасности призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете "угрозы от РФ".

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По мнению Косачева, Мюнхенская конференция изначально создавалась "для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса" и продолжает выполнять эту функцию. В Мюнхене реальные и мнимые угрозы, "чтобы возникало ощущение опасности и повышалась сплоченность трансатлантических рядов", сказал он.

"Было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошел тему России. Он ее и не обошел. Ничего нового, на мой взгляд, не прозвучало, а жаль", - заключил Константин Косачев.

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