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20.02.2021 14:55
Рубрика: Экономика

Квартира обманутого дольщика оказалась взяткой чиновнику

Текст: Марина Трубилина

Недостоверные сведения предоставляют иногда в Фонд защиты прав дольщиков конкурсные управляющие, сообщает пресс-служба фонда. Речь идет о необоснованном включении в реестр пострадавших граждан, которые не имеют прав на защиту со стороны фонда.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фонд дольщиков займется 325 проблемными домами в Подмосковье

Например, в июне прошлого года Наблюдательным советом Фонда принято решение о выплате компенсаций покупателям квартир в строящемся доме в Башкортостане (село Иглино, ул. Строителей, д. 1Г). Подразделением "Экономическая безопасность" фонда было установлено, что конкурсный управляющий застройщика-банкрота ООО "Стройиндустрия" включил в реестр пострадавших гражданку, которая не имела прав на получение этой компенсации. В ноябре 2015 года женщина заключила договор долевого участия в строительстве квартиры в этом доме с директором компании-застройщика, однако денег за это не платила. При этом ей был выдан фиктивный приходный кассовый ордер. Как было установлено специалистами фонда, квартира была взяткой сотруднику администрации одного из районов республики за незаконную выдачу разрешения на строительство.

Сейчас и руководитель строительной компании, и представитель администрации уже осуждены (чиновник отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима).

Фонд обратился правоохранительные органы с заявлением о даче уголовно-правовой оценки обстоятельствам и решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении "дольщицы"-посредника и конкурсного управляющего по факту мошеннических действий.

Экономика Недвижимость

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