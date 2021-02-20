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20.02.2021 09:15
Рубрика: В мире

Макрон выступил за диалог с Россией

Текст: Александр Саможнев
Политика пренебрежительного отношения Европы к России в последние годы провалилась, и, поскольку никто не хочет напрямую противостоять Москве, единственным вариантом является более тесный диалог для разрешения разногласий, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
Фото: EPA-EFE/BENOIT TESSIER Фото: EPA-EFE/BENOIT TESSIER
Фото: EPA-EFE/BENOIT TESSIER

"Нам необходимо возобновить стратегический диалог. Сегодня мы говорим все меньше и меньше, а конфликты множатся, и мы не в состоянии их разрешить", - цитирует Reuters президента Франции.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP / POOL
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По словам Макрона, санкции ничего не изменили в поведении Москвы. Европа должна стремиться к улучшению отношений с Россией в долгосрочной перспективе. Это потребует времени. "Нам нужен "надежный" подход к отношениям с российской стороной. Это позволит решить замороженные конфликты, не отступаясь от наших принципов", - добавил он.

Президент также указал на возобновление четырехсторонних саммитов между Францией, Германией, Россией и Украиной, направленных на урегулирование конфликта на востоке республики. "В долгосрочной перспективе нам необходимо не только возобновить диалог с Россией, но и подчеркнуть ее ответственность в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - полагает Макрон.

В мире Европа Франция Россия и Евросоюз

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