Макрон выступил за диалог с Россией

"Нам необходимо возобновить стратегический диалог. Сегодня мы говорим все меньше и меньше, а конфликты множатся, и мы не в состоянии их разрешить", - цитирует Reuters президента Франции.
По словам Макрона, санкции ничего не изменили в поведении Москвы. Европа должна стремиться к улучшению отношений с Россией в долгосрочной перспективе. Это потребует времени. "Нам нужен "надежный" подход к отношениям с российской стороной. Это позволит решить замороженные конфликты, не отступаясь от наших принципов", - добавил он.
Президент также указал на возобновление четырехсторонних саммитов между Францией, Германией, Россией и Украиной, направленных на урегулирование конфликта на востоке республики. "В долгосрочной перспективе нам необходимо не только возобновить диалог с Россией, но и подчеркнуть ее ответственность в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - полагает Макрон.