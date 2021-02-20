Медведев прокомментировал введение санкций против Медведчука на Украине

Санкции Украины против главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других граждан страны похожи на решения троек НКВД, подчеркнул заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Такие меры, уверен он, не спасут обрушение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

- Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии - ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда, - говорится в заявлении замглавы Совбеза. - Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти.

Своими действиями, считает Медведев, украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Недавно были закрыты несколько оппозиционных каналов, а теперь продемонстрирован "очередной политический пируэт".

- Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов, - подчеркнул заместитель председателя Совбеза. - Украинские власти, несомненно, обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который на самом деле давно погряз в агрессии и двойных стандартах.

По словам Медведева, путем преследования и репрессий в отношении оппозиции проще всего отвлечь внимание общественности от собственных бесконечных провалов. "Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете - окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", - уверен он.

При этом Дмитрий Медведев не сомневается, что на Западе, где постоянно делают заявления по поводу судебных решений в России, в этом случае снова "потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось".