Новости

"Ливерпуль" впервые в ХХI веке проиграл "Эвертону" дома 22:54
Не менее 58 человек стали жертвами непогоды в США 22:49
Минобороны: Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки 22:43
Зеленский утвердил санкции в отношении Медведчука и его супруги 22:03
В Сыктывкарском госуниверситете выплатили стипендии фальшивым студентам 21:24
На открытии Зимнего фестиваля Башмет объявил лауреата премии Шостаковича 21:12
В мире распределено 200 миллионов доз вакцины от коронавируса 21:04
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России 19:48
Мишустин обсудил с премьером Беларуси COVID и соглашение о нефтепродуктах 19:34
ФАС начала проверку цен на такси во время снегопада в Москве 19:32
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России 18:47
Сколько процентов грузовиков не въехали на МКАД 18:05
В Петербурге двух продавцов освободили из рабства 18:03
В Подмосковье грузовик протаранил автобус с врачами 17:39
Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте 17:21
Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах 17:20
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний 17:08
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей 17:06
Петербургский программист за сутки сделал Clubhouse для Android 17:04
Под Ярославлем осудили "черных оружейников" 16:50
Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ 16:43
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Песков оценил работу "Роскосмоса" 16:35
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике 16:24
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
20.02.2021 22:43
Рубрика: В мире

Минобороны: Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики планируют масштабную провокацию с использованием отравляющих веществ, чтобы обвинить потом во всем официальный Дамаск, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. По его словам, поступила информация, что террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш- Шам" (запрещена в РФ) готовят такую акцию на северо-востоке звоны.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Средства ПВО отразили атаку на российскую базу Хмеймим в Сирии

"Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором, - передает ТАСС слова российского военного. - По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения".

Также, по словам Сытника, в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы 37 случаев обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ).

В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Косачев: Киевские власти легализовали американское решение
РФПИ: Видим поддержку "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей
Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются