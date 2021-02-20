Минобороны: Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики планируют масштабную провокацию с использованием отравляющих веществ, чтобы обвинить потом во всем официальный Дамаск, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. По его словам, поступила информация, что террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш- Шам" (запрещена в РФ) готовят такую акцию на северо-востоке звоны.

"Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором, - передает ТАСС слова российского военного. - По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения".

Также, по словам Сытника, в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы 37 случаев обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ).