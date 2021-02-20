Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок

Министерство просвещения РФ предложило ввести налоговый вычет или скидки при покупке путевки для семей, которые планируют выехать на отдых "всем составом".

Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова, сообщает ТАСС.

- В рамках плана Десятилетия детства мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер господдержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или билетов, если семья планирует выехать на отдых всем составом, - рассказала она на общественных слушаниях в Общественной палате.

По ее словам, министерство ждет от других ведомств отзывы на предложение. Кроме того, Минпросвещения предложило включить в нацпроект по туризму кешбэк при приобретении родителями путевки для своего ребенка в детский лагерь.