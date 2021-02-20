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20.02.2021 11:38
Рубрика: Экономика

Минтранс рассмотрит предложение вносить правки в авиабилеты бесплатно

Текст: Евгений Гайва
Минтранс получил письмо Общероссийского объединения пассажиров, обращение находится на рассмотрении, сообщили "РГ" в министерстве. Общественная организация попросила обязать авиакомпании не взимать плату за внесения исправлений в авиабилеты.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Как следует из письма ("РГ" ознакомилась с копией документа), общественники предлагают внести поправки в приказ Минтранса, которым утверждены общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов.

Фото: iStock
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Предлагается уточнить правила "в части допущения расхождения данных, удостоверяющих личность пассажира, с данными указанными в проездном документе (билете) не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере для внутренних рейсов без оплаты сборов".

В адрес общественной организации поступают обращения пассажиров о необходимости уплачивать сбор за исправление ошибок в написании имени, фамилии или отчества пассажира, или в номере паспорта, пояснил в беседе с "РГ" президент Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сборы авиакомпаний составляют от 500 рублей до 100% стоимости авиабилета. При этом, например, в железнодорожных билетах допускаются неточности без необходимости уплаты сбора. Такую ситуацию общественники считают несправедливой.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правила авиаперевозок

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