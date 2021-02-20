Власть
20.02.2021 19:34

Мишустин обсудил с премьером Беларуси COVID и соглашение о нефтепродуктах

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Романом Головченко ряд актуальных вопросов, сообщили на сайте правительства. Речь в том числе шла о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России, и противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, - говорится в сообщении. - Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты Российской Федерации, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве. Кроме того, Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями о совместных мерах по противодействию коронавирусной инфекции".

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