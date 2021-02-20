Молодежь потеряла интерес к ипотеке

Люди младше 30 лет стали меньше обременять себя ипотекой, свидетельствуют данные НБКИ. В то время как другие категории взрослых и платежеспособных заемщиков, напротив, все чаще пользуются кредитованием для покупки жилья.

За последние пять лет количество заемщиков самой молодой категории - до 30 лет - сократилось почти на 10 п.п. Сегодня их доля составляет 21%. Другие возрастные категории изначально являлись более внушительными, а за последние годы только увеличили свои доли. Самая массовая категория заемщиков - от 30 до 40 лет - выросла до 46,4%, прибавив 4,6 п.п. Больше всего количество заемщиков прибавилось в категории от 40 до 50 лет на 5 п.п., до 24%.

Аналогичная динамика отмечена и по итогам 2020 года, который стал настоящей проверкой на прочность для многих заемщиков. Наиболее уверенно чувствовала себя категория граждан от 40 до 50 лет, которая выросла на 1 п.п., а самое существенное сокращение показала категория заемщиков моложе 30 лет, сократившись на 1,4 п.п.

На "взросление" ипотечных заемщиков повлияло сразу несколько факторов. Льготная ипотека привлекла дополнительных заемщиков и покупателей квартир. Но в целом доходы населения снизились, количество людей, имеющих накопления для оплаты первоначального взноса, сократилось. И потянуть ипотеку, даже по льготной ставке, смогли наиболее финансово устойчивые заемщики, которых больше во взрослых категориях.

Нечасто молодые заемщики проходили банковскую проверку, которая учитывает размер дохода, стаж, кредитную историю - этим не всегда могут похвастать молодые клиенты. Возрастная категория с 40 до 50 лет более привлекательна для банков по причине информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР), отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Однако доля молодых заемщиков была большой в некоторых наиболее подходящих для них программах. Почти половина всех кредитов по льготной ставке на новостройки под 6,5% выдавалась в 2020 году заемщикам в возрасте до 34 лет, свидетельствуют данные ДОМ.РФ.

На "старение" заемщиков работало и то, что вырос процент приобретения инвестиционных квартир. "В 2020 году был зафиксирован трехкратный рост приобретения квартир с целью инвестиций", - отмечает главный эксперт компании Русипотека Сергей Гордейко. А доля инвестиционных покупок всегда выше в старшей возрастной группе. Люди до 30 лет редко приобретают жилье для детей, для получения дополнительного заработка или просто для вложения накоплений.

Кроме того, в 2020 году существенно выросла доля рефинансированных ипотечных кредитов. Что тоже "старит" заемщиков. Один и тот же человек, который взял ипотеку в 25 лет, а потом рефинансировал ее в 30 лет, в статистике будет отражаться в старшей возрастной категории. В 2020 году "обновили" свои кредиты 234 тысячи заемщиков.

Надо отметить, что речь идет о снижении доли молодых людей в сравнении с другими возрастными группами. Общее число заемщиков растет: в 2020 году выдано максимальное за всю историю количество ипотечных кредитов - 1,7 млн, а также 96 тысяч - в январе, что также является рекордом для этого месяца.