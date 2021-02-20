МВД разработало порядок доставления пьяных в медвытрезвители

Напомним, с 1 января вступил в силу закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать такие учреждения должны региональные власти. А накануне в закон о полиции были внесены изменения, которые наделили сотрудников ведомства полномочиями по доставлению таких граждан в медвытрезвители. Чтобы сотрудники полиции смогли воспользоваться этими полномочиями, и разработан соответствующий приказ.

Доставлять в вытрезвители будут граждан, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Туда же будут доставлять пьяных из их домов. Но при условии, что есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище. Из домов будут забирать только по письменному заявлению тех, кто проживает вместе с нетрезвым человеком. При необходимости они же организуют вызов скорой помощи.

Перед тем, как направить пьяного в медорганизацию или на медосвидетельствование, сотрудники полиции должны установить личность гражданина, а также проверить их по оперативно-справочным и розыскным учетам.

Если нет медицинских показаний для помещения этих граждан в стационар, их направят в медвытрезвители. Если есть основания для их задержания, то их отвезут в служебные помещения территориальных органов МВД. Но с обязательным медицинским освидетельствованием.

Впрочем, если оснований для задержания нет, но и вытрезвителей нет, то их также будут доставлять эти самые служебные помещения.

Доставление будет осуществляться нарядом полиции из не менее двух человек на служебном транспорте.