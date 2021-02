В ГЛАВCLUBе состоится отложенный фестиваль "Главная Metal-Ёлка страны", группа "Любэ" выступит с праздничными концертами в Крокус Сити Холле, а Дмитрий Носков в сопровождении джазового секстета исполнит песни Фрэнка Синатры.

Кто играет: "Ария", Catharsis, "Черный обелиск", "Гран-Куражъ", "Харизма", Сергей Маврин, Amalgama, "Омела", Michael Night.

Что играет: Хэви-метал.

Почему идти: Традиционную ковку хэви-метала под новогодней елочкой в ГЛАВCLUBе пришлось по известным причинам отложить на два месяца, однако температура плавления нисколько не понизилась. Более того, хороводы вокруг "Главной Metal-Ёлки страны" теперь будут водить целых два дня. Хедлайнер фестиваля "Ария" сыграет два полноценных, нашпигованных хитами сета. Неуемные зачинщики и со-хедлайнеры Catharsis также обещают две разные программы. Добавьте в эту когорту легендарный "Черный обелиск", задорный "Гран-Куражъ", драйвовую "Харизму", делающего свое дело Маврина и прочих - и получайте в ГЛАВCLUBе "поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз". Хоть это и по другому поводу было сказано.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 23 и 24 февраля; 2 200 - 9 000 руб.

Фото: агентство "МСМ"

Кто играет: Группа "Любэ".

Что играет: Ретро-поп.

Почему идти: Можно говорить, что "Любэ", сменившие клетчатые штаны на галифе, превратилась в официозный ВИА. А можно оценить по достоинству стилизованные под монументальную советскую эстетику песни Игоря Матвиенко и сценическое перевоплощение Николая Расторгуева - одного из немногих достойных вокалистов в нашем эстрадном жанре. Также, не боясь официоза, можно сказать, что в песнях "Любэ" - душа России, да и вообще вся Россия - "от Волги до Енисея". А теперь уже и "от Крыма" (о котором новая песня "Крымский мост"). Если бы группы "Любэ" не было, ее стоило бы придумать.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 22 февраля (начало в 20:00), 23 февраля (начало в 18:00); 1 300 - 18 000 руб.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Кто играет: Дмитрий Носков.

Что играет: Песни из репертуара Фрэнка Синатры.

Почему идти: "Я буду петь тебе, как Фрэнк", - уверяет певец и композитор Дмитрий Носков. У завсегдатаев Академ Джаз Клуба нет причин в этом усомниться; некоторые вновь и вновь приходят послушать программу популярных песен Фрэнка Синатры, названную по имени сингла самого Дмитрия Носкова. А кое-кто даже утверждает, что настолько близко к оригиналу - и внешне и на слух - эти песни не исполнял еще никто… кроме самого Фрэнка, разумеется. Программа является полной копией знаменитого мирового турне Синатры 1962 года. Fly me to the moon, I've got you under my skin, My way и еще два десятка вечнозеленых хитов прозвучат в сопровождении джазового секстета Иннокентия Иванова.

Где, когда, сколько: "Академ Джаз Клуб"; 27 февраля; 1 500 - 3 500 руб.