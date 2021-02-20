На оплату отпусков соцработников потребуется еще миллиард рублей

В нем говорится, что средства закладываются на оплату и компенсацию отпусков тех соцработников, которые получали стимулирующие выплаты за особый режим работы в условиях коронавируса. На конец января 2021 года их было более полумиллиона человек. Для того, чтобы минимизировать риск заражения постояльцев стационаров, они работали без выходных по две недели, находясь в учреждении круглосуточно.

Поскольку стимулирующие выплаты должны учитываться при расчете средней заработной платы, то расходы регионов на оплату отпусков соцработников, а также их компенсацию выросли. В связи с этим и предусмотрено федеральное софинансирование: то есть деньги регионам выделяются при условии, что в их бюджетах есть средства на исполнение хотя бы части обязательств.

Так, в прошлом году доначисления к отпускным за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства, получили почти 109 тысяч человек. А всего на эти цели было выделено чуть более миллиарда рублей, сэкономленные 100 млн рублей перешли на 2021 год.